In Bobingen soll es bald schnelles Internet geben

Plus Ganz Bobingen soll künftig per Glasfaser ans schnelle Internet angebunden werden. Für Kurzentschlossene soll das ohne Anschlusskosten möglich sein.

Von Elmar Knöchel

Schnelles Internet soll es bald in der ganzen Stadt geben. Ein entsprechendes Angebot zur Erstellung eines Glasfasernetzes wurde nun in der Stadtratssitzung vorgestellt. Gemeinschaftlich wollen M-net und die Deutsche Glasfaser GmbH in Bobingen den Ausbau übernehmen. Damit soll jeder Bobinger die Möglichkeit erhalten, künftig mit mindestens 300 Mbit/s im Internet surfen zu können.

Sofern sich in der Vorvermarktungsphase von drei Monaten mindestens 40 Prozent der Haushalte für einen Anschluss entscheiden, wird gebaut. Für alle, die sich während dieser Zeit für einen Vertrag mit M-net oder deutsche Glasfaser aussprechen, wird der Hausanschluss, der normalerweise mit rund 700 Euro zu Buche schlägt, kostenlos erstellt.

Laut Betreiberfirma könnte der Glasfaserausbau 2022 in Bobingen abgeschlossen sein

Das Angebot soll auch für die Stadtteile Straßberg, Burgwalden, Reinhartshausen, Waldberg und Kreuzanger gelten. Ausgenommen ist die Bobinger Siedlung. Denn dort wird bereits ein Glasfaseranschluss der LEW TelNet angeboten. Sobald die Stadt Bobingen dem Angebot der beteiligten Firmen zustimmt, beginnt die Vorvermarktungsphase. Ab dann soll laut einem Vertreter der Deutschen Glasfaser GmbH für das Projekt geworben werden.

Als Enddatum für den Ausbau wird Ende 2022 angepeilt. Verschiedene Stadträte bezeichneten diese Planung allerdings als "ziemlich sportlich". Sollten sich weniger als 40 Prozent der Haushalte für das Angebot entscheiden, wird kein Netz gebaut. Der monatliche Tarifpreis beträgt in der kleinsten Variante 24,99 Euro pro Monat während des ersten Jahres. Ab dem 13. Monat wird dann der reguläre Preis von monatlich 44,90 Euro fällig.

Bei Reinhartshausen soll ein Mobilfunkmast errichtet werden

In der Sitzung stimmte der Stadtrat auch für den Bau eines rund 50 Meter hohen Mobilfunkmasten. Dieser soll im Staatsforst um Reinhartshausen errichtet werden und bestehende Funklöcher im Bobinger Stadtgebiet schließen. Auch das Gebiet von Burgwalden könne über den neuen Mast mitversorgt werden, hieß es laut dem zukünftigen Betreiber Vodafone.

