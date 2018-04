vor 18 Min.

Internetkasten wird ein Stück verschoben

Telekom zeigt sich bei einem Treffen vor Ort kompromissbereit

Von Reinhold Radloff

Als einen guten Teilerfolg bezeichnete Conny Biedermann aus Schwabmünchen die Gespräche mit der Telekom. Sie hatte sich darüber aufgeregt, dass das Telekommunikationsunternehmen auf dem Gehweg direkt vor ihrem schönen Garten in der Ferdinand-Wagner-Straße einen riesigen Blechkasten für die Internet-Breitbandversorgung aufstellen wollte.

Eine erste Intervention bei der Stadt und der Telekom brachte nichts ein. Sie musste dabei allerdings feststellen, dass sie kein Recht auf einen Einspruch hat. Deshalb wandte sie sich an ihre Heimatzeitung, die einen Artikel zum Thema verfasste.

Daraufhin trafen sich Vertreter der Stadt, der Telekom und Conny Biedermann vor Ort.

Nach dem Gespräch freute sie sich über das Ergebnis, das sie als einen Teilerfolg bezeichnete. „Die Telekom kam mir entgegen, indem sie den Kasten ein Stück weit verschob. Jetzt kommt er zwar vor mein Elternhaus, allerdings an eine Stelle , an der er optisch nicht so sehr stört. Außerdem wurde uns zugestanden, dass wir ihn bemalen lassen dürfen. Dadurch wird er nicht mehr so sehr auffallen und stören.“

Jetzt kann das Projekt Bemalung der Hauswand des Elternhauses in Angriff genommen werden. Das riesige Bild einer renommierten Schwabmünchner Künstlerin soll die Verlängerung des Gartens darstellen. Das ästhetische Empfinden Biedermanns ist jetzt wiederhergestellt. Dass der Kasten nur verschoben wurde, aber nicht ganz verschwinden kann, dazu sagt sie: „In diesen sauren Apfel müssen wir wohl beißen.“

Nicht einverstanden ist Biedermann mit der Informationspolitik der Stadt Schwabmünchen: „Ich weiß, dass die Stadt nicht verpflichtet ist, mich wegen einer Fußweg-Baumaßnahme zu informieren. Ich halte es trotzdem für einen Skandal, nichts dem Bürger mitzuteilen. Ohne Transparenz ist es nicht möglich, sich innerhalb einer bestimmten Frist gegen eine Maßnahme zu wehren. Da bleibt die Bürgerfreundlichkeit auf der Strecke.“

