15:43 Uhr

Interview: Warum Erwin Goßner Bürgermeister in Großaitingen bleiben will

Wer wird Chef im Großaitinger Rathaus? Drei Kandidaten treten für das Amt des Bürgermeisters an.

Erwin Goßner tritt für die Gruppierung Gemeinsam für Großaitingen zur Kommunalwahl an. Er will den Dorfcharakter erhalten.

1. Wenn Sie sich für Ihren Ort etwas wünschen könnten, was wäre das?

Der dörfliche Charakter soll erhalten bleiben, zukünftig vielleicht wieder eine Stärkung erfahren. Das stete Wachstum hat den Ort verändert, doch es liegt allein an den Menschen, die hier leben und zukünftig leben werden, dass unser Großaitingen sich nicht entfremdet. Es ist mein Appell an alle, sich in die Dorfgemeinschaft einzubringen.

2. Was muss für die wachsende Zahl der älteren Bürger getan werden?

Die Menschen müssen im Alter in ihrem Heimatort und ihrer gewohnten Umgebung bleiben können. Dazu gehören bedarfsgerechte Einrichtungen wie das betreute Wohnen oder Pflegeheime und Mehrgenerationenhäuser. Aber auch Mobilität ist ein hohes Gut gerade für ältere Menschen. Seniorenfahrdienst oder Bürgerbus könnten einen Anfang bedeuten.

3. Wie nutzen Sie die neuen sozialen Medien und was halten Sie davon?

Die sozialen Medien sind Fluch und Segen – sie verlangen einerseits nach Präsenz, andererseits nutze ich sie wenig und mit Bedacht. Ich schätze an ihnen vor allem die dargebotene Intellektualität, Kreativität und Meinungsvielfalt, um den Horizont zu erweitern. Dafür muss man leider auch Lügen, Hass und Verblendung in Kauf nehmen.

Erwin Goßner

4. Wo ist Ihr Lieblingsplatz in Ihrem Ort?

Mein Lieblingsplatz im Ort ist der Ort der Begegnung – beim Metzger, Bäcker, Apotheker oder Discounter, im Verein oder Rathaus – alle Orte, an denen sich Menschen treffen und kommunizieren. Meine Eltern haben mich als Kind das „Grüß Gott“ und „Guten Tag“ gelehrt – der Beginn eines jeden Gesprächs, das aus jedem Ort etwas ganz Besonderes macht.

5. Welche positiven Eigenschaften würden Sie bei einem Bewerbungsgespräch nennen?

Ich habe gelernt, dass Eigenlob stinkt, aber in Zeiten von Self-Marketing und Personal Success Building muss es wohl sein. Zu meinen positiven Eigenschaften zähle ich Ehrlichkeit und Offenheit, Anstand, Zuverlässigkeit und Loyalität. Erstaunlich, aber nach der Schulzeit kamen auch noch Tugenden wie Eifer und Fleiß dazu.

6. Was sind Ihre persönlichen Untugenden?

Es ist wohl in erster Linie das Festhalten an meinen Tugenden, auch dann, wenn bestimmte Umstände dies eigentlich nicht zulassen. Manchmal fällt es zudem schwer, zwischen nachgiebig und hartnäckig, liberal und streng oder gelassen und ungeduldig den richtigen Weg zu finden. Oft gibt es nur einen schmalen Grat, auf dem man sicher gehen kann.

7. Ich will Bürgermeister bleiben, weil…

…es der schönste Beruf der Welt ist. Es ist eine enorme Herausforderung und Aufgabe, die auferlegten Pflichten zu erfüllen und die zustehenden Rechte mit dem Gemeinderat zu teilen. Es gibt noch viel zu tun, dazu habe ich einige Ideen und Anregungen, die erörtert und mit der Billigung des Gemeinderats umgesetzt werden können. (Foto: Fotografie Hillenbrand)

Themen folgen