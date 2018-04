02:17 Uhr

Irische Träume treffen auf 76 Posaunen

Das Frühjahrskonzert der Stadtmusikkapelle Schwabmünchen verspricht dem Publikum eine Fülle an Melodien.

Von Uwe Bolten

Wenn am Samstag, 14. April, um 19 Uhr die Bühne der Stadthalle im Scheinwerferlicht erstrahlt, sind die gut 140 Instrumentalisten der Stadtmusikkapelle bereit, dem Publikum in ihrem Frühlingskonzert einen bunten Melodienstrauß aus verschiedensten Stilrichtungen der Blasmusik zu bieten. Im dreigeteilten Programm werden neben dem Vororchester und dem Jugendblasorchester, beide unter der Leitung von Josef Utz, das Große Orchester, unter der Leitung von Wolfgang Siegert, die Zuhörer mit traditioneller sowie konzertanter Blasmusik in ihren Bann ziehen.

Nachdem das Vororchester unter anderem gefühlvoll die „Irish Dreams“ intoniert, steht beim Jugendblasorchester neben „Nessaja“ aus „Tabaluga“ das rhythmisch anspruchsvolle Werk „Ravel versus Vangelis“ auf dem Programm. Die Ouvertüre aus der „Fledermaus“ von Johann Strauss, vom Hauptorchester intoniert, sowie die „76 Trombones“ aus dem Musical „Music Man“ werden die Stadthalle zum Klingen bringen. „Auch wenn der Titel von 76 Posaunen spricht, werden wir nur mit der Standardbesetzung von vier Posaunen spielen“, sagte Schriftführerin Sandra Deschler mit einem Lächeln. Aus dem Bereich der modernen konzertanten Blasmusik steht unter anderem John Miles „Music“ auf der Spielliste.

Karten gibt es im Vorverkauf bei der Raiffeisenbank Schwabmünchen und an der Abendkasse. Der Eintritt für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren ist frei.

Themen Folgen