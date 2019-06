vor 31 Min.

Keine Gebühren für Bargeldabhebung

Auf der Vertreterversammlung der Raiffeisenbank Schwabmünchen dominiert neben der Bilanz ein Plädoyer für die Regionalität von Herbert Jauchmann.

Von Uwe Bolten

Ohne den erkrankten Vorstandsvorsitzenden Günther Wölfle eröffnete der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende der Raiffeisenbank Schwabmünchen, Heinrich Hartwig, die 31. Vertreterversammlung in der Stadthalle. Die Zahlen, die er präsentierte, waren durchweg positiv.

„Unsere Bilanzsumme konnte erneut gesteigert werden. Für das Jahr 2018 konnten knapp 341 Millionen Euro (321 Millionen Euro im Jahr 2017) erzielt werden. Damit haben wir einen neuen Höhepunkt erreicht“, stellte Prokurist Michael Hanwalter, der für Günther Wölfe den Bilanzvortrag hielt, fest. Dabei sei das Eigenkapital im Vergleich zum Vorjahr um 1,5 Millionen Euro gestiegen und das strategische Oberziel erreicht worden, betonte er. „Abzüglich von gesetzlichen und Ergebnisrücklagen stehe zur Ausschüttung für die Anteilseigner eine Summe von 191064 Euro zur Verfügung“, stellte er zum Abschluss des von vielen finanzwirtschaftlichen Kennzahlen, buchhalterischen und juristischen Fakten gespickten Vortags fest. Im vergangenen Jahr waren es mit rund 186000 Euro etwa 5000 Euro weniger als gegenwärtig. Erfreulich sei ebenfalls, dass die durch Turbulenzen auf dem Aktienmarkt zum Ende des vergangenen Jahres eingefahren Verluste mittlerweile wieder nahezu aufgefangen worden seien.

Raiffeisenbank Schwabmünchen will keine Filialen schließen

Vorstandsmitglied Herbert Jauchmann stellte in seiner Rede fest, dass trotz der guten Konjunkturlage in Deutschland erhebliche Wachstumschancen ungenutzt blieben. Laut einer Studie der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken liege zusätzliches Potenzial insbesondere in der stärkeren Nutzung neuer Technologien und innovativer Geschäftsmodelle. Die zunehmende Digitalisierung und Automatisierung bedeuten nicht, dass die Raiffeisenbank Filialen schließe. „Wir halten unser Netz mit einer Hauptstelle und neun Filialen aufrecht“, konstatierte er und ergänzte: „Wir möchten, dass unsere Kunden in die Filialen kommen. Gebühren, die andere Banken auch bei der Barabhebung von eigenen Kunden erheben, wird es bei uns nicht geben.“

Der Regionalgedanke spiele bei der Raiffeisenbank eine große Rolle. „Unsere genossenschaftliche Beratung ist geprägt von Vertrauen, Ehrlichkeit und Empathie“, konstatierte der Vorstand. Der ländliche Raum sei eine entscheidende Stärke des Landes. Von seiner dezentralen Siedlungs- und Wirtschaftsstruktur profitieren die vielen kleinen und mittelständischen, familiengeführten Unternehmen. „Sie sorgen für eine Wertschöpfung in der Region und sind attraktive Arbeitgeber“, führte Jauchmann den Anwesenden vor Augen. Das Regionalitätsprinzip der Bank spiegele sich auch im gesellschaftlichen Engagement des Geldinstitutes, wie beispielsweise bei der Förderung von Kunst und Kultur sowie in den Vereinen im Geschäftsgebiet, wider.

Anteilseigner erhalten sechs Prozent Dividende

Neben der Beschlussfassung über den Jahresabschluss und der Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat hatten die Vertreter der Halter von Genossenschaftsanteilen auch über die Festlegung der Dividende zu entscheiden. Das Gremium folgte dem Vorschlag von Michael Hanwalter, der eine Ausschüttung von sechs Prozent an die Anteilseigner vorsah. Ebenso stimmten sie über eine Satzungsänderung ab, die eine Veränderung der Genossenschaftsvertretung beinhaltete. Neben zwei Vorstandsmitgliedern können nun ein Vorstand sowie ein Prokurist die Genossenschaft gesetzlich vertreten. Alle Beschlüsse fielen einstimmig.

