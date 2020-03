28.03.2020

Kinder sollen Bilder malen

Stadt Bobingen sucht Kunstwerke für Seniorenheime und die Wertachklinik

Der Frühling in Bobingen: Ihre Lieblingsplätze in der Stadt und in den Ortsteilen sollen Kinder jetzt auf gemalten Bildern festhalten. Die Kunstwerke – von Postkartengröße bis maximal A3 – sollen dann an die Alten- und Pflegeeinrichtungen sowie die Wertachklinik Bobingen weitergeleitet werden.

Die Stadt Bobingen bietet außerdem an, die Bilder in einer Online- Galerie auf der Homepage der Stadt zu veröffentlichen. „Mit dieser Aktion im Sinne von ,Bobingen zeigt Herz’ wollen wir insbesondere den Menschen in unserer Stadt ein wenig Freude bereiten, die derzeit keinerlei Besuch empfangen können“, sagt Bürgermeister Bernd Müller. Die Malaktion ist eine Gemeinschaftsaktion des Kulturamts der Stadt in Zusammenarbeit mit den Kirchen, die Idee gab Müller.

Mit den Einrichtungsleitungen ist vereinbart, dass die Einsendungen zunächst für etwa drei Tage im Rathaus gelagert werden, um das Risiko einer Infektion über Papier möglichst auszuschließen.

Die Stadt bittet alle Eltern in einem kurzen Anschreiben, die Veröffentlichung der Daten der jungen Künstler (also ausschließlich Vorname, Alter und gegebenfalls Wohnort) zu gestatten. Bitte nicht bei der Zusendung (per Post oder Einwurf am Rathaus) vergessen, Kontaktdaten zu vermerken, damit Rücksprachen möglich sind. (SZ)

