vor 20 Min.

Kindermusical: Die Ratten kommen nach Schwabmünchen

Rund 70 Drei- bis Dreizehnjährige führen „Tapatütü“ im Pfarrzentrum auf.

Von Nadine Kruppe

Es trippelt und trappelt im Pfarrzentrum. Viele kleine und große Ratten huschen durch den Pfarrsaal. Es sind die Proben zum diesjährigen Kindermusical „Taptaptütü“ komponiert von Veronika te Reh und Wolfgang König.

Aufgeführt wird das Gemeinschaftsprojekt der Kinderchöre, Jugendschola, Nachwuchsorchester und der Teenie-Band der Pfarrei St. Michael Schwabmünchen, sowie des Regenbogenchors Schwabegg unter der Leitung von Sissy Schaumann und Chorregent Stefan Wagner.

Seit März laufen die Proben

Seit März proben 70 Kinder von drei bis dreizehn Jahren Texte und Lieder und Chorregent Wagner studierte mit dem Nachwuchsorchester und Teenie-Band die Melodien für das Kindermusical ein. Ein Projektteam aus fleißigen Eltern nähte und bastelte aufwendige Kostüme und das prächtige Bühnenbild entwarf und malte Gerhard Birkle.

Die Termine im Pfarrzentrum

Im Musical geht es um Taptaptütü, eine kleine zahme Ratte, die sich gern von ihrer liebsten Freundin Edeltrüt und ihrem Bruder Jülian ihre Lieblingsgeschichte vom Rattenfänger vorlesen lässt. Doch als der Rattenfänger nach Schwabmünchen kommt und die Ratten, die Tochter vom Bürgermeister und später auch die Kinder entführt, ist Taptaptütü sehr betroffen und beschließt, sich in die Schar der großen Dichter einzureihen und die Geschichte umzudichten. Ob sie mit ihrer neuen Geschichte ihre Freundin Edeltrüt, die Kinder und die Ratten zurück nach Schwabmünchen holen kann, erfahren die Zuschauer am Donnerstag, 11. Juli, um 19 Uhr, am Samstag, 13. Juli und Sonntag, 14. Juli, jeweils um 18 Uhr im Pfarrzentrum.

Karten gibt es an der Abendkasse für drei Euro für Kinder und fünf Euro für Erwachsene.

