vor 18 Min.

Kindertagesstätte St. Nikolaus wird erweitert

Der Bedarf an Betreuung von Kindern unter drei Jahren steigt auch in Großaitingen. Denn es gibt mehr Babys und die sollen immer früher in die Kita.

Von Hieronymus Schneider

Bürgermeister Erwin Goßner erläuterte bei der jüngsten Gemeinderatssitzung die aktuelle Lage der beiden Kindergärten: „Die Betreuung der Vorschulkinder in Großaitingen ist an einen kritischen Punkt gelangt. Dafür verantwortlich seien mehrere Faktoren, in erster Linie sicherlich die höheren Geburtsraten der vergangenen Jahre. Daneben sei ein veränderter Bedarf bei der Betreuung feststellbar, da die Eltern entweder aus beruflichen oder aus sozialen Gründen sie mehr in Anspruch nehmen als früher.“

Schon Ein- und Zweijährige brauchen Kita-Plätze

So steigen die Anmeldungen im gemeindlichen Kindergarten St. Nikolaus bei Kindern ab einem Lebensjahr für die Krippe. Im katholischen Kindergarten St. Walburga ist ebenfalls eine starke Nachfrage vorhanden, die aufgrund seiner Betriebserlaubnis allerdings nicht erfüllt werden kann. Karin Schuller, die Leiterin des gemeindlichen Kindergartens St. Nikolaus, erklärte im Gemeinderat: „Es wird eng, weil vermehrt Kinder ab zwei Jahren angemeldet werden. Der Bedarf ist da und der Rechtsanspruch auf Betreuung besteht“.

Kämmerin Monika Holtkamp zeigte die Zahlen der Bedarfsberechnung des Landratsamtes auf. Demnach ist von einer Zunahme von derzeit 198 betreuten Kindern auf bis zu 270 in den Jahren bis 2028 auszugehen. Die Zahl der Kinder unter drei Jahren bewegt sich zwischen 49 und 57 und der über dreijährigen zwischen 202 und 227. Bürgermeister Goßner wies darauf hin, dass der Bedarf durch die große Nachfrage an Bauplätzen und nach Ausweisung neuer Baugebiete noch zusätzlich steigen werde.

Auch Tagesmütter könnten helfen

Seinem Beschlussvorschlag, beim gemeindlichen Kindergarten St. Nikolaus einen Anbau an das bestehende Gebäude für eine weitere altersgemischte Kindergartengruppe mit 25 Kindern zu errichten und gemeinsam mit der Katholischen Kirchenstiftung St. Nikolaus eine Lösung für eine altersgemischte Gruppe im Kindergarten St. Walburga mit insgesamt 25 Kindern anzustreben, schloss sich der Gemeinderat einstimmig an. Darüber hinaus will die Gemeinde weiterhin intensiv nach Tagesmüttern und Tagesvätern suchen und diese bestmöglich unterstützen.

Bürgerbus soll Lücken im Nahverkehr schließen

Die Gemeinde Großaitingen plant gemeinsam mit Kleinaitingen und Oberottmarshausen die Anschaffung und den Betrieb eines Bürgerbusses innerhalb der Verwaltungsgemeinschaft. Das Projekt wird von der Bundesrepublik im Zusammenhang mit der Förderung von E-Mobilität und nach Bewilligung auch über den 600000-Euro-Topf des Augsburger Verkehrsverbunds (AVV) gefördert und bezuschusst. Bürgerbusse werden als Ergänzung des öffentlichen Nahverkehrs in ländlichen Regionen inzwischen von mehreren Seiten als notwendig erachtet.

Der AVV geht davon aus, dass der Landkreis Augsburg auf der Grundlage des seit Jahren laufenden Programms zur Stärkung des ländlichen Raumes für den Bürgerbus 60 Prozent der nicht gedeckten laufenden Betriebskosten sowohl für die Anschaffung als auch den laufenden Betrieb für die Dauer einer dreijährigen Erprobungsphase bezuschusst und finanziert. Der für die Bürger kostenfreie interkommunale Bürgerbus soll alle Ortsteile mit dem Sitz der Verwaltungsgemeinschaft verbinden. Er kann die bestehenden Haltestellen nutzen und nach Bedarf weitere anlegen. Der Elektrobus mit acht Fahrgastplätzen kann ohne Personenbeförderungserlaubnis von Fahrern auf 430-Euro-Basis gefahren werden, weil kein Entgelt verlangt wird. Der Gemeinderat beschloss einstimmig, im Kreisausschuss des Landkreises Augsburg einen Antrag auf Förderung des interkommunalen Bürgerbusses zu stellen. Die Mitgliedsgemeinden Oberottmarshausen und Kleinaitingen haben diesen Beschluss ebenfalls schon gefasst.

