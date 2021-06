Ärger um Corona-Regeln in Königsbrunn: "Park der Sinne ist kein Planschbecken"

Viel los ist derzeit im "Park der Sinne" in Königsbrunn. Doch nicht alle halten sich an die Corona-Regeln und Hygienevorschriften.

Das warme Wetter lockt die Menschen nach draußen - auch in den "Park der Sinne" in der Unteren Kreuzstraße im Freizeitpark West in Königsbrunn. Barfußpfad, Kräutergarten und Kneippanlage derzeit stark besucht, allerdings wird das Gelände oftmals nicht nach den geltenden Vorschriften genutzt. Die Stadt Königsbrunn weist in einer Pressemitteilung darauf hin, dass weiterhin die 1,5-Meter-Abstandsregelung und die FFP2-Maskenpflicht gälten.

Picknicken ist im Königsbrunner Park der Sinne verboten

Picknicken, Grillen und Fußballspielen seien dort verboten. Das Wassertretbecken sei ausschließlich für Kneipp-Anwendungen gedacht - es sei kein Planschbecken und auch kein Freibad, so die Stadt. Zudem sei das kalte Wasser nicht für Kleinkinder geeignet. Erholungssuchende, die das Becken aus gesundheitlichen Gründen aufsuchen wollen, hätten wegen des wilden Treibens oftmals keine Chance, das Becken in Ruhe zu nutzen. Im Kräutergarten, in dem für den haushaltsüblichen Eigenbedarf das Pflücken eines Sträußchens erlaubt ist, würden derzeit ganze Pflanzen herausgerissen. Überall seien zudem die Hinterlassenschaften der zahlreichen Besucherinnen und Besucher zu finden.

Die Stadtverwaltung bittet deshalb nachdrücklich darum, die Regeln im "Park der Sinne" einzuhalten und für Picknick und Abkühlung andere Orte - wie etwa den Ilsesee - aufzusuchen. (AZ)