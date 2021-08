Königsbrunn

12:00 Uhr

Am Königsbrunner Ilsesee gibt es wieder beidseitig Gastronomie

Chillen am See: Die Königsbrunner Bevölkerung genießt an der noch nicht offiziell eröffneten Sunset-Bar die Stimmung am Abend.

Plus Kadir Kelekci arbeitet an Verbesserungen für die Gastronomie am Ilsesee in Königsbrunn. Nach einem Brand im Vorjahr kehrt nun an der Westseite wieder Leben ein.

Von Andrea Collisi

Der Ilsesee war für die Königsbrunner Bevölkerung immer schon eine wichtige Bereicherung in ihrer Freizeit. Die Stadt Königsbrunn hat in den letzten Jahren dafür viel getan, mit der Renovierung der Spielplätze, des Beachvolleyball-Areals, den Umkleiden sowie ausreichend Mülleimern und Hundestationen. Viel Lob hat in den vergangenen Monaten auch Kadir Kelekci bekommen, der neue Pächter des Kiosks am Südostufer des Sees (Sunrise), sowie der Sunset-Bar an der gegenüberliegenden Seite. Mit beidem hat er großen Zulauf unter den Badegästen oder Spaziergängern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen