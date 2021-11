Autofahrer ist in Königsbrunn ohne Gurt und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Bei einer Kontrolle in Königsbrunn fiel Polizeibeamten ein Autofahrer auf, der nicht angeschnallt war. Es stellte sich heraus: Er hatte auch keinen Führerschein.

Am Samstagvormittag hielten Polizeibeamte in Königsbrunn einen Autofahrer bei einer Verkehrskontrolle an. Er fiel den Beamten auf, da er seinen Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte. Als die Beamten die Personalien aufnahmen, stellte sich heraus, dass der Autofahrer ohne Führerschein unterwegs ist: Ihm wurde bereits die Fahrerlaubnis entzogen.

Den Fahrzeugführer erwartet nun eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Außerdem soll abgeklärt werden, inwiefern der Halter des Autos zur Verantwortung gezogen werden kann. (AZ)