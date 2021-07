Der Königsbrunner Seemannschor trifft den richtigen Ton

Plus Der Königsbrunner Seemannschor sorgt beim "Sommer im Park" für voll besetzte Sitzreihen. Die 23 Sänger lassen sich die lange Corona-Pause nicht anmerken.

Ein Garant für volle Säle ist stets der Auftritt des Königsbrunner Seemannschor, wenn Chor und Combo zur musikalischen Seereise einladen - so auch im Lesepark am Mercateum. Sämtliche Sitzmöglichkeiten waren von Fans der Seemannslieder komplett belegt. Zaungäste, die keinen Platz mehr ergattern konnten, lauschten dem Auftritt gerne von außerhalb der Anlage.