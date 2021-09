Konzert unterstreicht den Charakter zweier Königsbrunner Orgeln

Plus Dr. Wieland Meinhold gelingt bei seinem Orgelkonzert in Königsbrunn ein Kunststück: Er macht hörbar, wie unterschiedlich zwei Instrumente eines Erbauers klingen.

Einen ungewöhnlichen Hörgenuss haben Musikfreunde in Königsbrunn erlebt: Konzertorganist Dr. Wieland Meinhold aus Weimar ließ in zwei katholischen Kirchen der Stadt zwei Orgeln erklingen, die zwar denselben Baumeister, aber doch völlig unterschiedliche Charakterzüge haben.