Königsbrunn

18:30 Uhr

Naturfreunde erleben in Königsbrunn bunte Vielfalt statt Einheitsgrün

Günther Groß bot nach der Veranstaltung noch einen geführten Wiesenspaziergang an, bei dem er auch die eher unbekannten Naturblumen und ihre Bedeutung erklärte.

Plus In der Blühwiese an der Römerallee freuen sich Königsbrunner über die erste öffentliche Kulturveranstaltung 2021. Dabei gibt es viel zu hören und zu lernen.

Von Andrea Collisi

Mitten im Grün, am Rande der Naturwiese, umgeben von summenden Bienen und begleitet vom Zwitschern der Vögel, da fand sie statt: die erste komplett öffentliche kulturelle Veranstaltung in Königsbrunn seit einem Jahr. Im Blühstreifen an der Römerallee feierten mehr als 40 Königsbrunner die Finissage der Schaufenster-Ausstellung mit Naturfotos und erlebten heimatliche Natur hautnah.

