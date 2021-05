Zufahrt ins Königsbrunner Gewerbegebiet bleibt gesperrt

Stau auf der Augsburger Straße: Viele Königsbrunner müssen damit leben, seit an der Kreuzung Hunnen-/Guldenstraße gebaut wird. Die Sperrung wird jetzt verlängert.

Mit der Sperrung der Kreuzung Hunnenstraße/Guldenstraße ist eine viel befahrene Verbindung ins Gewerbegebiet Nord in Königsbrunn seit Wochen gesperrt. Weil dadurch mehr Verkehr über die Augsburger Straße fließt, stauen sich die Autos besonders an der Linksabbiegerspur. Jetzt teilt die Stadt auf Nachfrage mit, dass die Bauarbeiten noch eine Woche länger dauern.

Die Sperrung der Kreuzung wurde um eine weitere Woche bis Ende Mai verlängert. Die Bauarbeiter müssen eigentlich nur noch die Asphalt-Deckschicht einbauen. Doch die nasse Witterung störte die Arbeiten in den vergangenen Tagen, ähnlich wie bei der Straßenbahn. Neben der Kreuzung stehen auch noch Asphaltierungsarbeiten für den Straßenbahnabschnitt zwischen der Kreuzung und der Haltestelle Guldenstraße an. So wird dieser Abschnitt auch noch einmal gesperrt. Die Kreuzung und damit die Verbindung ins Gewerbegebiet über die Hunnenstraße sind davon aber nicht betroffen. (adi)

