Königsbrunner Kinderbuchautorin nimmt den Alltag aufs Korn

Plus Die Königsbrunnerin Nathalie Salem hatte nach ihrem Kinderbuch zum Thema Sterben Lust, etwas Leichtes zu schreiben. Worum es in dem Buch geht.

Wenn das Meerschweinchen eine Dialyse braucht, kann das schon auf Unverständnis stoßen – vor allem, weil die Behandlung auch für so kleine Hausbewohner teuer ist. Im neuen Buch der Königsbrunner Autorin Nathalie Salem „Wenn das Meerschweinchen eine Dialyse braucht“ wundert sich eine Russin über die Menschen, die für die Gesundheit ihrer Lieblinge sehr viel Geld ausgeben. Die Hauptfigur in der Erzählung wuchs in einem Dorf nahe der Grenze zu Kasachstan auf und kann über die Deutschen nur den Kopf schütteln.

21 Geschichten hat Salem in ihrem kleinen Erzählband, der nun druckfrisch vorliegt, zusammen getragen. Und das Besondere: Die Geschichten stammen alle aus dem Leben der Autorin, es sind alles Episoden, die sich genauso zugetragen haben, betont die Königsbrunnerin. Salem ist 1966 in Damaskus geboren. Ihr Vater ist Libanese, ihre Mutter Deutsche und mit zwei Jahren kam Nathalie Salem nach Königsbrunn, in die Heimatstadt ihrer Mutter. Das Stigma des „Ausländerkinds“ hafte ihr aber lange an. Salem beugt sich vor, schaut von unten hinauf und macht vor, wie ihr als Schulkind ein alter Mann verkündete: „Du bisch ja gar nicht so dunkel.“

Königsbrunnerin sucht lange nach einem Verlag

Die Autorin kann die vielen Begebenheiten des Lebens plastisch und anschaulich erzählen. Das habe sie dazu bewogen, die Geschichten aufzuschreiben und in einem Buch zu veröffentlichen, erzählt Salem. Das Buch war vor ungefähr fünf Jahren fertig und so lange hat sie auch nach einem Verlag gesucht, der es drucken würde. Rund 20 Verlage hat die Autorin angeschrieben und immer wieder Absagen erhalten. Viele hätten geantwortet: Das Buch gefällt ihnen, aber er es passe nicht ins Portfolio; zurzeit hätten sie keine Kapazitäten – vielleicht in zwei Jahren; veröffentlichen ja, aber die Autorin solle sich an den Druckkosten beteiligen; die Autorin habe einen tollen Schreibstil – wenn sie auch Krimis schreiben würde, könnte man ins Geschäft kommen und so weiter und so fort, sagt Salem: „Da muss man schon einen langen Atem haben.“

Die Geschichten, die die Autorin bei der Verlagssuche erlebt hat, würden ein weiteres Buch füllen. Schlussendlich wollte Salem nicht mehr länger warten und hat ihren Erzählband bei BoD – Books on Demand – selber verlegt, was schon mit einigem Aufwand verbunden ist, wie die Königsbrunnerin erzählt. Dafür hat das Buch aber eine ISBN und ist so über jeden Buchhändler erhältlich oder kann im Internet bestellt werden. Das Lektorat habe ein Freund von Salem übernommen und ihr Sohn ist Mediengestalter, der hat das Cover entworfen: Ein Meerschweinchen im Krankenbett. Passend zum Titel und ein echter Hingucker.

„Elinas Reise zu den Sternen“ war Nathalie Salems vorheriges Werk

Viele Königsbrunner kennen schon Salems vorheriges Buch „Elinas Reise zu den Sternen“. Ein Buch, das beim Tod eines nahe stehenden Menschen Mut machen soll. „Nach dem ernsten Thema hatte ich das Bedürfnis etwas Leichtes und Lustiges zu schreiben“, erzählt Salem. Und es sind die verrückten Geschichten aus Königsbrunn und Umgebung, die in dem Buch Einzug fanden. Beispielsweise als sie ihren damals noch kleinen Sohn im Getümmel des historischen Festes beim Roten Tor verlor und ein Mann ihr ein falsches Kind brachte, das wahrscheinlich seinerseits nun von seiner Mutter vermisst wurde.

Bild: Salem

Für die nächste Zeit plant Salem ein paar Lesungen zu dem neuen Buch und sie will auch weiter Geschichten schreiben, die das Leben erzählt. „Das ist mir ein inneres Bedürfnis. Es ist ein Talent, was gelebt werden will und das ich nicht mehr unterdrücken will.“ Wichtig sei es ihr dabei auch, dass man über das Leben und seine kleinen Episoden lachen kann. Das Königsbrunner Motto für das Kulturjahr 2020 ist „Leben - Lieben - Lachen - Zusammen“, da passe ihr Buch ganz gut dazu, findet Salem.

Buch „Wenn das Meerschweinchen Dialyse braucht“ von Nathalie Salem, ISBN 9783750436725, im Buchhandel oder direkt bei www.bod.de, 107 Seiten, Preis 9,90 Euro.

