19:51 Uhr

Königsbrunner bauen Brunnen für Priesterschule in Togo

Der gemeinnützige Verein KfBiA (Königsbrunn fördert Brunnenbau in Afrika) hat sich ein weiteres Förderobjekt in Togo vorgenommen. Die Priesterschule in Tchitchao hat derzeit nur in der Regenzeit ausreichend Wasser. Ein neuer Brunnen soll die Lage der Schüler verbessern.

Der Königsbrunner Förderverein nimmt das dritte Afrika-Brunnenprojekt in Angriff. Die Wahl fällt auf eine Einrichtung mit landwirtschaftlichem Ausbildungszweig.

Der gemeinnützige Verein KfBiA – Königsbrunn fördert Brunnenbau in Afrika – hat sich nach den beiden Brunnenprojekten in Togo ein weiteres Förderobjekt in Afrika vorgenommen. Gemeinsam mit der Erzabtei St. Ottilien und der Abtei in Togo haben die Aktiven ein drittes Brunnenprojekt ausgewählt, diesmal für eine Priesterschule im Nordosten des afrikanischen Landes.

Das erste Brunnenprojekt für das Dorf Lassa-Lao in Togo wurde mit der Übergabe bereits im Juni abgehakt, das zweite geförderte Brunnenprojekt für das Dorf Kbindi in Togo ist finanziell abgesichert, der Baubeginn wird voraussichtlich Anfang Oktober nach Beendigung der Regenzeit sein.

Verschiedene Klöster waren in der Auswahl

Alle Konzentration der gemeinnützigen Organisation gilt bereits der Förderung eines dritten Projektes. Nach den möglichen Standortvorschlägen aus den Klöstern in Togo und Tansania wurde ein neuer Brunnen für die Priesterschule in Tchitchao, Togo, favorisiert und zur Förderung ausgewählt.

Die 225 Schüler, acht Lehrer und 13 Mitarbeiter beziehen ihr Trink- und Brauchwasser aktuell aus einem alten Brunnen, der eine viel zu geringe Tiefe hat und nur in der Regenzeit ausreichend Wasser liefern kann. Die örtliche Untersuchung ergab, dass die bestehende Brunnenanlage nicht weiterverwendet oder umgebaut werden kann. Der Bedarf an Wasser ist sehr groß, nachdem die Schüler auch vor Ort in Land- und Viehwirtschaft praxisorientiert ausgebildet werden.

Dieses dritte Brunnenprojekt soll aus den vorhandenen Mitteln der Organisation, aus eventuellen Zuschüssen des Bundes (Schmitz-Stiftung) und aus sich neu ergebenden Spenden oder Mitgliedsbeiträgen finanziert werden.

Die Rotarier wollen auch künftig Geld beisteuern

Zudem signalisieren die Rotarier, auch zukünftig die Brunnenbauten finanziell zu unterstützen. Die Königsbrunner Brunnenbauer mit Vorsitzendem Siegfried Hertlen, und Pater Maurus Blommer, Prokurator der Erzabtei St. Ottilien, stellten bei einem Club-Treffen des Rotary Clubs Augsburg ihr bisheriges Wirken sowie die künftigen Förderplanungen vor. Die Club-Mitglieder waren von den bisherigen KfBiA-Erfolgen, dem schlanken Förderprozess und vor allem von der Nachhaltigkeit der Brunnenbauten überzeugt. Hertlen bedankte sich bei den Club-Mitgliedern für die bisherigen Zuschüsse, speziell für den Brunnenbau im Dorf Kbindi.

Die beiden Projektverantwortlichen, Wolfgang Riehle (Rotary Club Augsburg) und Uli Gerhardt (Rotary Club Gersthofen), stellten den Königsbrunnern auch in den kommenden Jahren finanzielle Unterstützung bei den künftigen Brunnenbauten in Aussicht. Zwischen den Rotary Clubs, der Erzabtei St. Ottilien und KfBiA ist eine weitere vertrauensvolle Zusammenarbeit beim Thema „Wasser für Afrika“ vereinbart worden.

Wer der Bevölkerung in Afrika direkt helfen und die Brunnenbauer unterstützen will, kann sich auf der Internetseite www.kfbia.de oder direkt bei Siegfried Hertlen, Vorstand von KfBiA, Telefon 08231/88918, informieren.

