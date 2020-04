20.04.2020

Königsbrunns Stadtrat tagt wieder öffentlich

Der Königsbrunner Stadtrat tagt am 21. April in der Turnhalle der Schule an der Römerallee.

Auf der Sitzung am Dienstag sollen unter anderem die Kriterien für das Einheimischenmodell beschlossen werden. Außerdem geht es um eine neue Kita.

Von Adrian Bauer

Während die Vorbereitungen für den Amtsantritt des neuen Stadtrates laufen, müssen die bestehenden Räte in dieser Woche noch einmal ran: Am Dienstag, 21. April, tagt das Gremium um 18 Uhr wieder öffentlich und erstmals in einer corona-gerechten Umgebung. Die Sitzung findet in der Turnhalle des Schulhauses an der Römerallee statt. Dort lässt sich für die Räte und Besucher ein ausreichender Abstand garantieren, um die Auflagen zu erfüllen.

Auf der Tagesordnung stehen durchaus Themen von öffentlichem Interesse. Die Stadträte wollen den Kriterienkatalog für das Einheimischenmodell bei der Vergabe von Bauplätzen im neuen Baugebiet am östlichen Stadtrand festzurren. Damit soll es einheimischen Familien ermöglicht werden, günstiger zu einem Eigenheim zu kommen, als das bei der momentanen Marktlage möglich wäre. Daher wurden der Wohnort und Kinder als stärkste Faktoren bei der Punktevergabe berücksichtigt.

Thema ist auch die geplante Kita an der Karwendelstraße

Außerdem besprechen die Stadträte die geplante Kindertagesstätte an der Karwendelstraße. Dort soll ein Neubau mit 75 Kindergarten- und 24 Krippenplätzen den bestehenden Bestand aufstocken und die angespannte Situation entlasten. Die Arbeiterwohlfahrt, die bislang die Kita Rappelkiste in der Füssener Straße und den Waldkindergarten betreibt, soll die Trägerschaft übernehmen.

Zudem stehen mehrere Bauprojekte auf der Tagesordnung. Wieder einmal wird über das Appartementhaus an der Nordost-Seite des Kreisverkehrs bei St. Ulrich debattiert. Nachdem die Planungen noch einmal verändert wurden, mussten auch die Anwohner und die Träger öffentlicher Belange noch einmal befragt werden. Deren Stellungnahmen werden nun dem Stadtrat vorgelegt, der den vorhabenbezogenen Bebauungsplan beschließen könnte. Damit könnte man dieses Verfahren zwei Jahr nach seiner Einleitung abschließen. Zudem wird über eine Anfrage zur Errichtung von Studentenwohnungen auf einem Grundstück an der Haunstetter Straße gesprochen.

Königsbrunn: Gespräche über künftige Geschäftsordnung

Eine Woche später, am 28. April, findet die 90. und letzte Sitzung der Wahlperiode statt. Einziger Tagesordnungspunkt wird die Verabschiedung der ausscheidenden Räte sein. Der neue Stadtrat tritt dann am Dienstag, 5. Mai, zusammen.

Während der Osterferien liefen die Gespräche über die künftige Geschäftsordnung, politische Ziele und mögliche Kooperationen. Die neue Geschäftsordnung wurde in der vergangenen Woche mit allen Gruppierungen abgestimmt, sodass sie mit der ersten Sitzung in Kraft treten kann. Die Besetzung der Posten der Stellvertreter des Bürgermeisters und ob die Kooperation zwischen CSU, Grünen und FDP fortgesetzt oder eine neue Vereinbarung getroffen wird, war zuletzt noch nicht bekannt.

