Krankenhaus bietet Betten mit Komfort

Was Spezialbetten an Komfort sowie Erleichtreung bei der Pfalge bieten, besprachen im Krankenhaus in Bobingen Gisela Achberger und Dr. Fritz Pfleghar vom Förderverein mit Andrea Gabber, Oberarzt Dr. von Dreden und Dr. Marga Dorfmiller-Kapatenopulos.

Bild: Doris Wiedemann