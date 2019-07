00:33 Uhr

Krimi eröffnet Schlosshoffest

Mickhausen startet mit Kino in die Ferien

Mit dem erfolgreichen Eberhofer-Krimi „Sauerkrautkoma“ – dem fünften Kino-Kassenschlager mit dem launigen Dorfpolizisten Franz Eberhofer in Folge – fällt am Freitag, 2. August, der Startschuss zum diesjährigen Schlosshoffest in Mickhausen.

Das sommerliche Freiluftkino wird erneut in bewährter Zusammenarbeit mit dem Filmhaus Türkheim und dessen Inhaber Rudolf Huber organisiert.

Heuer fiel die Wahl auf den Krimi „Sauerkrautkoma“ nach dem Bestseller-Roman von Erfolgsautorin Rita Falk. In der fünften Folge der Krimireihe wird der eigenbrötlerische Dorfpolizist Franz Eberhofer (in der Hauptrolle erneut Publikumsliebling Sebastian Bezzel) in die Landeshauptstadt München versetzt. Doch schon bald holt ihn ein rätselhafter Mordfall in seine Heimat zurück: Im Wagen seines Vaters wird die Leiche eines Mädchens gefunden. Der Eintritt kostet sieben Euro, für Kinder unter zwölf Jahren fünf Euro. (SZ)

Themen Folgen