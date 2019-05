00:33 Uhr

Künstler stellen im Park aus

Frühlingsfest in Mittelneufnach

Ein Frühlingsfest veranstaltet in Mittelneufnach die Steinmetzmeisterin Christiane Hellmich am Sonntag, 26. Mai, in ihren parkähnlichen Garten. Zusätzlich zum schönen Ambiente dieser Anlage bietet die Gastgeberin ein Rahmenprogramm. Verschiedene regionale Aussteller präsentieren ihre Produkte wie Holz- und Beton-skulpturen, Keramik, Floristik, Malerei, Goldschmiedekunst sowie Filzblumen. Aber auch selber aktiv werden dürfen die Besucher. Wer möchte, kann sich als Bildhauer versuchen und in weichen Stein Buchstaben einmeißeln.

Der Garten von Hellmich besticht unter anderem durch einen großen Seerosenteich, viele Rhododendren, seltene Gehölze, Natursteinmauern und einen eingewachsenen Staudenbereich. Zu bewundern gibt es zudem einen Bauerngarten mit Hochbeeten, ein Warmhaus für exotische Pflanzen und Orchideen und vor allem auch die von der Steinmetzmeisterin gefertigten Gartenskulpturen. Aber nicht nur ihre Gartentür öffnet die Gartenliebhaberin den Besuchern, sondern auch die Tür zu ihrem Atelier, in dem ihre Kunstwerke besichtigt werden können.

Die Bewirtung mit Weißwurstfrühstück, Getränken und Brotzeit sowie mit Kaffee und Kuchen übernimmt der Obst- und Gartenbauverein Mittelneufnach. (karma)

findet am Sonntag, 26. Mai vom 10 bis 17 Uhr in der Ziegelstraße 8 in Mittelneufnach statt.

