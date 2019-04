vor 19 Min.

Kunst, die unter die Haut geht

Etwa jeder Vierte ist inzwischen tätowiert. In einem Bobinger Studio erzählen die Angestellten, was mit unschönen Tattoos geschieht und welche Trends es gibt.

Von Ingeborg Anderson

Fußballer, Rockmusiker und Stars machen es vor: Sie tragen kunstvolle Tattoos, bei manchen bedecken sie fast den ganzen Körper. Und sogar Kaiserin Sisi hatte eines im Nacken; einen Anker. Wer heute Tattoos trägt, ist kein Sonderling mehr. Die Zeiten, in denen Tattoos fast nur auf der Haut von Seeleuten und Knackis zu finden war, sind längst vorbei. Er gibt vielmehr ein modisches Statement ab, kommuniziert über den Körperschmuck seinen Lifestyle, gestaltet seinen Körper als Kunstwerk. Und wer Tattoos sticht, sieht sich als Künstler.

Das bestätigt Frenky, Inhaber des Studios „The Factory of Art Tattoo“ in der Lindauer Straße in Bobingen: „Wir tätowieren auf künstlerischem Niveau, haben Spezialisten für jede Stilrichtung, sodass jeder sein individuelles Tattoo bekommt, das zu ihm passt.“ In dem großen, modern gestalteten Studio wird an vier Plätzen, die ein bisschen an den Zahnarztstuhl erinnern, gearbeitet. Die Atmosphäre ist locker und familiär. Man duzt sich und nennt sich nur beim Vornamen. Unter den versierten Händen von Grafikdesignerin Barbi entsteht auf dem Unterarm einer Kundin gerade eine farbenprächtige Rose. Blumen und abstrakt Grafisches sind ihre Spezialität. Die Kundin begründet wie folgt ihre Entscheidung für das Tattoo: „Ich finde es einfach schön.“ Sie nennt aber noch einen weiteren Grund. Das Körperkunstwerk soll ein vorheriges Tattoo überdecken – den Namen ihres Ex, wie sie lachend verrät.

Tattoo-Motive lassen sich oft überdecken

Cover-up nennt man die Technik, ältere Tätowierungen unter einer neuen verschwinden zu lassen. Tiziana Penna, die die Kunden zu allen Fragen berät, erklärt: „Das Cover-up ist größer und dunkler als das ursprüngliche Tattoo. Es wird nachgefragt, wenn die erste Tätowierung nicht mehr gefällt.“

Denn auch bei dieser Kunst am Körper gibt es Stilrichtungen wie das Neo-Traditional und vergängliche Moden wie die Tribals – schwarz-graue Ornamente, die an Stammestätowierungen indigener Völker erinnern. Das in den 90er-Jahren beliebte „Arschgeweih“ gehört dazu. Da es schmerzhaft und teuer ist, ein Tattoo per Laser entfernen zu lassen, wählen viele Menschen ein Cover-up. Zumal, wie Tiziana Penna bestätigt, es wie eine Sucht sei, Tattoos zu haben – wenn man erst einmal damit angefangen hat. Penna zeigt das Porträt ihrer Lieblingssängerin Beyoncé auf ihrem Unterarm. Dass das Stechen, besonders an Körperstellen wie den Fingern oder dem Rücken sehr schmerzhaft sein kann, schreckt kaum jemanden ab.

Mit modernster Technik werden die Motive vorgezeichnet

Die Tätowierer arbeiten mit modernster Technik. Sie entwerfen das Motiv individuell, den Kundenwünschen entsprechend. Einen großen Diamanten mit Schmetterlingen hat sich eine junge Frau ausgesucht. Frenky druckt es auf Transferfolie aus und legt gemeinsam mit der Kundin, die gewünschte Stelle am Oberschenkel fest. Ist es ihr erstes Tattoo? „Nein.“ „Aber meins“, scherzt der Tattookünstler, dessen zahlreiche Pokale, Preise und Urkunden im Empfangsbereich des Studios zu sehen sind.

Zsolt, der Spezialist für Fotorealistisches, überträgt gerade einen Entwurf auf den Oberarm einer Kundin. Sie ist auffallend tattoofrei. Aber sie verrät, dass fast ihre gesamte linke Körperhälfte mit einer Fantasielandschaft bedeckt ist.

Mandalas lösen die Tribals ab

Gerade sind es Mandalas, die „in“ sind und die Tribals ablösen. „Die brauchen viel Fingerspitzengefühl für die feinen Linien und filigranen Strukturen. Dafür haben wir Lali“, erklärt Tiziana Penna. Lali ist gerade dabei, solch ein Muster auf Schulter und Oberarm eines jungen Mannes zu tätowieren. Das braucht Geduld und Konzentration. Man kann nicht – wie bei unbelebtem Malgrund aus Papier oder Leinwand – einfach weggehen. Man muss dranbleiben, denn ein größeres Motiv zu vollenden dauert sechs bis acht Stunden. Fingerspitzengefühl braucht es auch, um nicht zu tief oder zu flach zu stechen, außerdem gilt es zu berücksichtigen, dass die Spulmaschine, wie das Tätowiergerät genannt wird, vibriert.

Welche symbolische Bedeutung der Anker für Kaiserin Sisi hatte, kann nur vermutet werden. Aber welche Rolle spielt die Symbolik bei den Kunden heute? „Sie haben ihre ganz persönliche Symbolik. Der Anker wird immer noch gerne als Motiv gewählt, die Bedeutung ist aber sehr individuell bestimmt. Und Rosen sind wohl der absolute Dauerbrenner – auch ihre Symbolik ist sehr persönlich. Sie werden auch gerne als Füllmotiv zwischen zwei Tattoos verwendet“, sagt Tiziana Penna. „Fast jeder hat heute ein Tattoo. Unsere älteste Kundin war 82 Jahre alt“, erzählt sie.

Das ist auch der Eindruck, den man bekommt, wenn man im Urlaub unterwegs ist. Es fallen inzwischen die nicht Tätowierten mehr auf, als die mit Tattoos. Tatsächlich ist es etwa ein Viertel der Bevölkerung, das diesem Trend der Kunst am Körper folgt.

Die nächste Tattoo-Messe findet am 11. und 12. Mai in der Eissporthalle in Landsberg statt. Auch die Factory of Art Tattoo wird dabei sein und vor Ort stechen und beraten.

