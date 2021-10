Lech-Wertach-Orchester startet in eine neue Konzertsaison

Plus Nach langer Zeit des Stillstands ist das Lech-Wertach-Orchester wieder zu hören und zu sehen. Wie die Pläne für die neue Konzertsaison aussehen.

Wie alle Künstler und Musiker wurde auch das Lech-Wertach-Orchester von der Pandemie ausgebremst. Um so enthusiastischer startet es jetzt unter der Leitung von Wolfgang Scherer in eine neue Konzertsaison.