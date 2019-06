vor 26 Min.

Lesevergnügen am Rathausplatz

Stühle und Sofa laden zum Schmökern im Freien ein und das kommt prima an. Die Schattenplätze an der Stadtbücherei bieten geistige Nahrung oder unterhaltsame Entspannung

Von Ingeborg Anderson

Angenehm schattig ist es unter den Bäumen vor der Stadtbücherei in Bobingen. Zumal dort am Rande des Rathausplatzes Liegestühle und ein Paletten-Sofa zum Verweilen einladen, ebenso wie die Auswahl an Lektüre, die das Team der Stadtbücherei zum Schmökern bereitgestellt hat: „Es ist für alle Altersstufen etwas dabei – Romane, Kinder- und Jugendbücher und für die Männer, die ja lieber Sachbücher lesen, auch Sachbücher“, sagt stellvertretende Büchereileiterin Verena Weber.

Ob geistige Nahrung oder unterhaltsame Entspannung: An der literarischen Pausenstation mitten im Zentrum der Stadt findet sich eine kleine Auswahl dessen, was die Bücherei in der alten Mädchenschule zu bieten hat. Das scheint tatsächlich zu verlocken.

Die Aktion, die einen Beitrag zum Stadtjubiläum darstellt, wird jedenfalls gut angenommen. Drei Schülerinnen der Laurentius-Grundschule haben es sich gerade im Schatten unter den Bäumen bequem gemacht und stöbern in den Bücherkisten. Ein Mädchen hat „ihr“ Buch schnell gefunden. Mit der Geschichte von Jim Knopf setzt sie sich auf das Paletten-Sofa. „Das ist toll. Es ist richtig gemütlich hier“, sagen die jungen Leserinnen übereinstimmend und vertiefen sich wieder in ihre Lektüre.

Verena Weber bestätigt, dass die Aktion sehr gut angenommen wird. „Selbst abends, wenn ich die Sachen wieder in die Bücherei räume, sind noch Leute da und würden am liebsten noch weiterlesen“, sagt sie und lacht.

Auch zwei erwachsene Frauen machen von der Möglichkeit des Freiluftlesens Gebrauch. Eine hat sich einen Liegestuhl, die andere einen bequemen Sessel zum Lesen im Freien ausgesucht. Sie finden das Angebot in den Bücherkisten interessant und abwechslungsreich und die Idee, der Hitze oder der Alltagshektik für einige Zeit zu entfliehen und in eine Fantasiewelt einzutauchen, sehr gut.

Inzwischen haben die Schülerinnen sich so weit in ihr Buch eingelesen, dass sie sich nicht mehr davon trennen wollen. „Darf man die Bücher auch mit nach Hause nehmen?“, fragt das Jim-Knopf-Mädchen.

Ja, aber man muss sich vorher in der Bücherei anmelden. So zeichnet sich ab, dass mit der Aktion des Freiluftlesens vielleicht auch auf Dauer neue Leser gewonnen werden.

Seit vergangenen Freitag läuft die Einladung zum Open-Air-Lesen. Sie soll auf die Angebote der Stadtbücherei aufmerksam machen, denn natürlich kann man auch in den Büchereiräumen im Inneren der alten Mädchenschule Lesestoff finden und ausleihen. Noch bis zum morgigen Freitag kann man von der originellen Art des literaturbasierten Kurzurlaubs Gebrauch machen. Das Freiluftlesen endet mit einer musikalischen Lesung von Leonie Faber, die ihren Roman „Die Zeitenbummlerin“ vorstellt. Beginn der Lesung ist 17.30 Uhr – vor der Stadtbücherei.