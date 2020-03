14:36 Uhr

Lesung: Alex Burkhard schreibt das, was er nicht sagen kann

Der Dichter und Kabarettist Alex Burkhard begeistert in der Buchhandlung Schmid mit witzigen Anekdoten und präzisen Beobachtungen.

Von Reinhold Radloff

Das ist doch mal interessant: Jemand der aufschreibt, was ihm bisher nicht gelang zu schreiben, unter anderem ihr, seiner Freundin, wozu der Mut fehlte, wozu im richtigen Moment die richtigen Worte fehlten. Alex Burkhard bringt es in der Buchhandlung Schmid in Schwabmünchen auf den Punkt.

Da kommt ein Mann auf die Bühne, er ist unauffällig, alltäglich, sympathisch, aber nicht faszinierend. Doch schon nach den ersten Sätzen wirkt er begeisternd, künstlerisch, anregend. Alex Burkhard versteht es gleich, zum Beispiel aus einer eigentlich unscheinbaren Szene, einem Nichtspringen vom Sprungturm im Landsberger Freibad, eine große Sache zu machen, sprachlich und persönlich überzeugend.

Er ist Deutscher Meister im Dichten

Doch der Ausgangspunkt seines neuen Buches ist eigentlich so: Das, was er eigentlich seiner hoffentlich bald neuen Freundin schreiben möchte, das gelingt ihm nicht. Er fasst es aber in seinem Buch „Was ich ihr nicht schreibe“ fröhlich, witzig, gefühlvoll und persönlich zusammen.

Eigentlich ist Burkhard Slamstudierter Skandinavistiker , Poet, wurde damit Deutscher Meister, eignete sich aber auch noch weitere Fähigkeiten an: Autor, Kabarettist, Moderator und, und, und. Er ist heute ein gefragter Mann auf der Bühne. Seine natürliche Art ist das eine. Seine geschliffenen Worte, seine Ausdrucksstärke, sein Poetry-Stil das andere.

Seine präzise Beobachtungsgabe und Erzählweise fesseln

Wer würde nicht gerne zuhören, wenn der gebürtige Scheidegger beispielsweise als Ludwig II über sich spricht? Die präzise Beobachtungsgabe, die herrlichen Gedankensprünge, die überraschenden Assoziationen, die geistigen Eskapaden des 32-jährigen Allgäuers fesseln. Er gewährt tiefe Einblicke in seine Seele, in seine Freuden und seine Ängste. Ob als mittelalterlicher Seefahrer Ausguck-Alex oder als Wohnungssuchender in München , ob als Vorweihnachtseinkäufer mit seinem Vater, das Publikum versinkt gerne in Burkhards Gedankenwelt.

Klar, man kann seine Bücher lesen, sich in ihn hineinversetzen und sich überwältigen lassen. Ihn aber auf der Bühne zu erleben, seine Wortgewandtheit zu genießen, seine natürliche, persönliche Ausstrahlung zu erfahren, das steigert die Freude an seinen Werken nochmals.

Themen folgen