25.11.2020

Mann verliert Geldbeutel: Unbekannter will Geld abheben und scheitert

Ein 65-Jähriger hat seinen Geldbeutel in Schwabmünchen verloren. Kurz darauf versuchte ein Unbekannter, mit dessen Karte Geld abzuheben.

Ein 65-Jähriger hat seinen Geldbeutel auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Kaufbeurer Straße in Schwabmünchen verloren. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall am Montag zwischen 8.30 und 8.45 Uhr.

Unbekannter will in Schwabmünchen Geld abheben und scheitert an Pin

Fünf Minuten später versuchte ein bislang unbekannter Täter am Geldautomaten bei der Raiffeisenbank in Schwabmünchen 500 Euro abzuheben. Er scheiterte jedoch an der falschen PIN. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/96060 entgegen.

