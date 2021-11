Mickhausen

Der Neubau ist endlich fertig: Der Mickhauser Kindergarten zieht um

Kindergartenleiterin Christine Zöpf-Aumüller (rechts) und ihre Stellvertreterin Jutta Schnell hatten in den vergangenen Tagen mit dem Umzug der ersten Gruppen alle Hände voll zu tun.

Plus Die Buben und Mädchen vom Kindergarten St. Wolfgang in Mickhausen sind in den Neubau gezogen. Jetzt geht das Millionenprojekt im Altbau weiter.

Von Walter Kleber

Fast eineinhalb Jahre nach Beginn der Arbeiten ist bei der Erweiterung des Kindergartens St. Wolfgang in Mickhausen jetzt ein erster großer Meilenstein geschafft: In den vergangenen Tagen haben die ersten Buben und Mädchen des Kindergartens am Kirchberg jetzt ihre neuen Räume bezogen. Doch damit ist die Baustelle noch lange nicht abgeschlossen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

