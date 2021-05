Mickhausen

12:00 Uhr

So geht es auf der Schloss-Baustelle in Mickhausen voran

Plus Im Staudenschloss Mickhausen kommt der Neubau von Orangerie und Heizhaus gut voran. Das Schlossgebäude ist inzwischen komplett eingerüstet.

Von Walter Kleber

Parallel zu den umfangreichen Sanierungsarbeiten am mächtigen Dachtragwerk des mittlerweile komplett eingerüsteten Staudenschlosses in Mickhausen nimmt auch der Neubau von Heizhaus und Orangerie südlich des Hauptgebäudes inzwischen schon recht konkrete Formen an. Das Heizhaus, das künftig das gesamte Schloss mit Wärme versorgt, und die Orangerie bilden einen L-förmig aneinander gebauten Gebäudekomplex in der Süd-Ost-Ecke des weitläufigen Grundstücks.

