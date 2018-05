vor 58 Min.

Millionen für die Weiterentwicklung

Ein Logistikzentrum baut die Firma Dittrich und Co. in Schwabmünchen. Auf dem Bild ist die Geschäftsleitung Andreas Muschak (links) und Armin Dittrich.

Bei der Firma Dittrich + Co in Schwabmünchen entsteht ein riesiges Logistikzentrum. Das zieht eine ganze Reihe weiterer Maßnahmen nach sich.

Von Reinhold Radloff

Eine weitere Millionen-Investition läuft derzeit bei der Firma Dittrich + Co in Schwabmünchen. In Erweiterung des bisherigen Geländes entsteht ein Logistikzentrum, das weitere Umstrukturierungsmaßnahmen intern nach sich ziehen wird.

Radlader, Bagger und Lastwagen sowie viele Bauarbeiter sind zurzeit auf dem Gelände der Firma Dittrich + Co an der Krumbacher Straße in Schwabmünchen beschäftigt. Da werden Humus abgeschoben, Hunderte Tonnen Kies und Beton eingebracht um das Grundstück für den Bau des Logistikzentrums vorzubereiten. „Das Grundwasser bereitet uns viele Sorgen. Die Thematik Hochwasserschutz und das noch nicht gebaute Rückhaltebecken südlich von Schwabmünchen spielen dabei auch eine große Rolle“, erzählt Andreas Muschak, Inhaber und Geschäftsführer.

Doch die Sorgen und Probleme mit dem Bau begannen schon viel früher. „Die Planung begann bereits 2014 und durch diverse Verzögerungen bei der Baugenehmigung erhielten wir diese erst im Herbst 2017, also drei Jahre danach“, so Armin Dittrich, Inhaber und Geschäftsführer, der außerdem erklärt: „Durch den strengen Winter und die späte Schneeschmelze konnten wir erst vor ein paar Wochen endlich mit dem Bau beginnen.“

Neue Halle hat eine Fläche von fast 3000 Quadratmetern

Derzeit laufen die Arbeiten für die Fundamente der Halle, die eine Grundfläche von rund 2750 Quadratmetern und etwa 25000 Kubikmetern umfassen wird. Wenn sie Ende des Jahres bezogen werden kann, hat sie alleine in der für die Teilautomatisation vorbereiteten Regalanlage ein Fassungsvermögen für 3300 Gitterboxen. Der Neubau wurde notwendig da sich das Geschäftsfeld der Firma Dittrich + Co. ständig erweitert, auch weil weitere Kunden hinzugewonnen wurden und werden. Außerdem verlangen einige der zu beliefernden Firmen inzwischen immer mehr Minimum-Maximum-Vorhaltebestände der Waren, die zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt entweder abgeholt oder angeliefert werden müssen.

Hergestellt werden Produkte aus einem Material oder aus zwei Materialien (1K - 2K) für die Automotiv-, Optische-, Medizin-, Möbel- und Verpackungsgüterindustrie sowie für den Maschinenbau. Durch die Verschiebung der Material- und Produktlagerung in das neue Logistikzentrum wird Platz in den bisherigen Hallen geschaffen, um die Produktionsflächen zu erweitern. Bis Ende 2018 werden Spritzgussmaschinen und Peripheriegeräte im Wert von über einer Million Euro angeschafft.

Diese und weitere Umstrukturierungsmaßnahmen ermöglichen eine Weiterentwicklung der Firma Dittrich + Co, die sich europaweit einen guten Namen in Sachen Kunststoffspritzguss, Werkzeugbau und Baugruppen erworben hat. Die Firma blickt heuer auf eine 60-jährige Firmengeschichte zurück. Die Jubiläumsfeierlichkeiten werden mit einem internen Festabend und mit einem „Tag der offenen Tür“ am Sonntag, 22. Juli, begangen.

Durch die hervorragende Entwicklung der Firma konnte Dittrich + Co. personell auf inzwischen über 100 Mitarbeiter aufstocken. Die gesamte Gebäudefläche beträgt nach Abschluss der Baumaßnahme dann knapp 12000 Quadratmeter. Die nächsten Weiterentwicklungsschritte sind bereits in Vorbereitung.

