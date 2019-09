vor 25 Min.

Mit Chrom und Blech für die gute Sache

Harm Ritter, Vorsitzender der American Car Friends Augsburg, freut sich schon sichtlich auf die bevorstehende Veranstaltung am kommenden Wochenende in Untermeitingen.

Mit einer Veranstaltung im Four Corners vergeben die American Car Friends Augsburg Spenden an wohltätige Organisationen. Was neben faszinierenden Fahrzeugen noch geboten ist

Von Uwe Bolten

Die Veranstaltung „Wheels on Sunday“, das lockere Treffen von zahlreichen Besitzern US-amerikanischer Fahrzeuge, hat sich mittlerweile beim Four Corners an der Siemensstraße 1 etabliert. Zum Abschluss der Saison steht nun eine Spezialausgabe an.

An jedem letzten Sonntag im Monat finden sich auf der Veranstaltung der „American Car Friends Augsburg“ (ACFA) viele Besucher ein, um die Schönheiten aus glänzendem Blech mit ihren starken Motoren in Augenschein zu nehmen (wir berichteten). „Es geht hierbei nicht ausschließlich um PS-strotzende Boliden, sondern ebenso um das amerikanische Lebensgefühl. Dazu ist das Four Corners hervorragend geeignet“, sagte Vereinsvorsitzender Harm Ritter im Vorfeld.

Bei der Startveranstaltung in diesem Jahr waren rund 20 Fahrzeuge vor Ort, ein Monat später tummelten sich schon über dreimal so viele auf dem Parkplatz und den Seitenstreifen des Untermeitinger Kultlokals. „Wir hoffen natürlich auf eine zahlreiche Anfahrt von Fahrzeugen. Viele Fahrzeuge unserer Klubmitglieder werden dort sein. Jeder, der ein US-Car, unabhängig vom Baujahr, besitzt und Besucher sind herzlich willkommen“, sagte Ritter.

Bevor die Saison in die Winterpause übergeht, hätten sich die Vereinsmitglieder etwas Besonderes einfallen lassen, sagt der Vereinsvorsitzende: In Zusammenarbeit mit der Four Corners Music Hall findet am Sonntag, 29. September, von 11.30 bis 16 Uhr eine „Wheels on Sunday Charity Edition“ statt. „Wir, der ACFA, wollen wie jedes Jahr etwas für den guten Zweck veranstalten und somit Menschen der Region auch ein Stück weit unterstützen“, erklärt Ritter.

Der Erlös dieses Treffens gehe zusammen mit den Spenden aus der Hufeisenaktion des Vereins auf der Messe Americana zu gleichen Teilen an drei Wohltätigkeitsorganisationen: an den Verein „NiemALS aufgeben“ aus Schwabmünchen, die Augsburger Tafel und die Stiftung „Kartei der Not“, das Hilfswerk der Mediengruppe Pressedruck.

Die Küche und der Grill des Four Corners werden mit ihren Spezialitäten aufwarten. Für die musikalische Unterhaltung sorgen die Arizona Outlaws, die in diesem Jahr bei der Americana-Westernreitmesse in Augsburg ihr Debüt im Red Grizzly Saloon feierten. „Wenn es die Temperaturen zulassen, wollen wir den Biergarten füllen. Ansonsten steht die große Music Hall für die Gäste zur Verfügung“, erläuterte Ritter die Pläne und ergänzt: „Es gibt wie immer keine Eintrittsgelder, über Spenden würden wir uns im Namen der drei Empfänger natürlich sehr freuen.“

