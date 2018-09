19.09.2018

Mit Pauken und Trompeten

Beim Abschlusskonzert wartet am 23. September eine deutlich größere Bühne (hier beim Auftaktkonzert in Langerringen) auf die jungen Musiker um die musikalischen Leiter Matthias Mercineri (links) und Christian Mayr. <b>Foto: Michael Mäusly</b>

Große Bühne in München für junge Langerringer Musiker

Von Michael Mäusly

Langerringen Die Vorbereitungen begannen schon im Sommer 2017, nämlich als die Vollblutmusiker Christian Mayr und Matthias Mercineri auf die Idee kamen, ein gemeinsames musikalisches Projekt für eine soziale Einrichtung auf die Beine zu stellen. Damit war das Projekt „JECRA“ als gemeinsames Vorhaben zugunsten des Neuen Haunerschen Kinderspitals geboren. Das Abschlusskonzert spielen die jungen Musiker am Sonntag, 23. September, in der großen Aula der Ludwig-Maximilians-Universität München.

Private Kontakte des ausgebildeten Philharmonikers Mercineri hatten den Ausschlag gegeben, sich für die Haunersche Stiftung in München zu engagieren. Hintergrund war auch die Idee, dass sich dabei Kinder für Kinder engagieren würden. Seit dem 19. Jahrhundert hat man sich hier zum Ziel gesetzt, eine angemessene medizinische Versorgung stark behandlungsbedürftiger Kinder in einem Kinderspital so gut wie möglich zu fördern. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Bereichen, die nicht durch Krankenkassen oder andere öffentliche Träger finanziert werden. Wie Christian Mayr als musikalischer Leiter des Jugendensembles des Musikvereins Langerringen erzählte, dient „Projekt JECRA“ (Kunstwort aus den Namen beider Klangkörper) aber auch der musikalischen Horizonterweiterung der jungen Musiker zwischen 9 und 14 Jahren.

Das Projekt hat etliche Unterstützer aus der Region. So kümmert sich zum Beispiel das Schwabmünchner Reiseunternehmen Stuhler um den Fahrdienst, ohne den die Konzerte in der Region kaum machbar gewesen wären. Allerdings plagt den Dirigenten ein drängendes Problem, denn der Kartenvorverkauf für das Abschlusskonzert am 23. September lief bis jetzt leider schleppend. Dabei bieten die jungen Musiker ein wirklich abwechslungsreiches Repertoire – von der Musicalmelodie „Lion King“ (König der Löwen) über Musik aus dem dritten Harry Potter-Film und Funkytown bis hin zu Kompositionen des Gran Cassa-Leiters Matthias Mercineri. Bei dem Stück „Tischmusik“ begeisterte das Publikum während der vergangenen Sommerkonzerte in der Region immer wieder, wie man beispielsweise mit Tischen und Kochlöffeln Musik machen kann. Auch das Zusammenwirken der Melodien des Jungendorchesters Langerringen mit den knackigen Schlagwerk-Tönen von „Gran Cassa“ aus der Musikschule Langerringen versetzte die zahlreichen Zuhörer stets in Erstaunen. Selbst ganz einfache Werkzeugkästen wurden zu Musikinstrumenten umfunktioniert.

Im Herbst 2019 soll der Spatenstich für das Neue Hauner (Kinderspital) auf dem Medizincampus in München-Großhadern erfolgen, wenn alles gut geht. Der Gesamtschirmherr und Ärztliche Direktor des Großklinikums Großhadern, Professor Dr. Karl-Walter Jauch, sprach bei der Auftaktveranstaltung in Langerringen davon, dass dann bereits 2024 die ersten kleinen Patienten in das Neue Hauner einziehen könnten.

Das Konzert findet in der große Aula der LMU in München statt. Beginn ist um 11 Uhr. Kartenvorverkauf unter www.muenchenticket.de (Stichwort: Mit+Pauken+Trompeten).

Themen Folgen