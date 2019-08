vor 38 Min.

Mobile Messanlagen sollen Autofahrer bremsen

Ein freundliches Gesicht bekommt der Autofahrer zu sehen, der sich an den Wehringer Ortseingängen an die Geschwindigkeitsbeschränkung hält.

Am nördlichen und südlichen Ortseingang von Wehringen fahren viele Menschen zu schnell. Die Gemeinde hat mit Anzeigetafeln reagiert. Wie sich das bewährt hat.

Von Elmar Knöchel

In den Ortseinfahrten von Wehringen wird zu schnell gefahren. Da sind sich Anwohner und Bürgermeister Manfred Nerlinger einig. Doch dies liege nicht überwiegend am legendären Bleifuß genauso wenig wie an Rücksichtslosigkeit. Da ist sich Nerlinger sicher: „Wir haben hier in Wehringen zwei besondere Ortseinfahrten. Besonders die südliche, von Großaitingen kommend, fördert das schnelle Fahren.“ Die Gemeinde erhofft sich von mobilen Geschwindigkeitsanzeigen eine Besserung. Die ersten Erkenntnisse fallen positiv aus.

Gerade die südliche Einfahrt nach Wehringen hat es in sich. Aus einer langen geraden Landstraße kommt man zwar an einem Ortsschild vorbei, die sichtbare Bebauung beginnt allerdings erst weit hinter dem Schild. Zusätzlich weist die Straße ein spürbares Gefälle Richtung Ortsmitte auf. So gehen die meisten Autofahrer zwar gewohnheitsmäßig vor dem Ortsschild vom Gas. Aber durch die bergab führende Straße tritt nur wenig Geschwindigkeitsminderung ein. Da weit und breit keine Häuser oder Gehwege in Sicht sind, sieht sich auch kaum ein Fahrer veranlasst, stärker auf die Bremse zu treten. So kommt es regelmäßig vor, dass Fahrzeuge mit weit über 50 Kilometern pro Stunde in den Ort einfahren und auch noch die erste Kreuzung überqueren.

Gefährliche Begegnungen an der Einmündung des Radwegs aus Bobingen

An der nördlichen Einfahrt, von Bobingen kommend, zeigt sich eine ähnliche Situation. Zu besonders gefährlichen Begegnungen kommt es hier jedoch, da direkt nach dem Ortsschild der Fahrradweg aus Bobingen einmündet und nur wenige Meter später die Straße aus Oberottmarshausen sehr unübersichtlich an der Hauptstraße endet.

So sah sich die Gemeinde zum Handeln gezwungen. Als „Sofortmaßnahme“ wurde die Anschaffung von sogenannten „mobilen Geschwindigkeitsanzeigen“ beschlossen. In mehreren Studien wurde belegt, dass diese Displays, die den Autolenkern ihre tatsächlich gefahrene Geschwindigkeit anzeigen, positiven Einfluss auf die tatsächlichen Geschwindigkeiten ausüben. „Wir haben uns, trotz Mehrkosten, dazu entschlossen, größere und auffälligere Anlagen anzuschaffen“, erklärt der Bürgermeister. Dadurch erhoffe man sich einen deutlichen Nutzen.

Wehringer Anlagen warnen schon von Weitem die Autofahrer

Und wirklich – die Anlagen mit ihren ins Auge fallenden, weithin sichtbaren Anzeigen signalisieren schon auf große Entfernung mit deutlichem Blinken, dass die gefahrene Geschwindigkeit zu hoch ist. Stellt man sich neben die Geräte, so sieht man immer wieder Bremslichter aufleuchten. Die Fahrer der Wagen korrigieren tatsächlich ihre Geschwindigkeit. Denn bereits kurz nachdem die Fahrzeuge aus der Kurve am Ortsausgang von Großaitingen kommen, wird die Anzeige aktiv. So kann man quasi „live“ verfolgen, wie langsam sich die eigene Geschwindigkeit beim bergab Fahren nach Wehringen verringert.

„Leider haben wir noch keine aussagekräftigen Auswertungen vorliegen, aber sowohl der Augenschein als auch die Beobachtungen von Anwohnern bestätigen, dass die Tempoanzeigen die gefahrenen Geschwindigkeiten tatsächlich verringern“, erklärt Nerlinger. Somit sei das Ziel, die Autofahrer für diese schwierige Ortseinfahrt zu sensibilisieren, erst einmal erreicht. Daher werde die Anlage auch bis 2021 stehen bleiben. Denn dann solle besonders die nördliche Ortseinfahrt durch bauliche Maßnahmen entschärft werden.

Der Lerneffekt bei den Autofahrern ist leider gering

Natürlich trete mit der Zeit ein Gewöhnungseffekt ein. Aber dann könnte man die Standorte der Anlage kurzfristig ändern oder auch ein paar Wochen abbauen, sagt Nerlinger. Leider, so zeigten verschiedene Studien, gebe es bei derartigen Anlagen keinen Lerneffekt. Sobald sie abmontiert werden, erreichen die gefahrenen Geschwindigkeiten wieder das Niveau wie vor dem Aufstellen der Tempoanzeigen.

