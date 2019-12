vor 21 Min.

Musik und ein bisschen Politik

Broom Bezzums spielen verschiedene Instrumente – und das ziemlich gut

Von Reinhold Radloff

Sind sie nun deutsche Engländer oder englische Deutsche? Egal, die Broom Bezzums fühlten sich bei ihrem dritten Auftritt in der Buchhandlung Schmid in Schwabmünchen jedenfalls ebenso wohl wie bei den beiden vorhergehenden. Und auch die Begeisterung des Publikums hatte nicht nachgelassen, im Gegenteil.

Hans Grünthaler forderte vom Publikum vor Beginn des Konzerts der Broom Bezzums einen tosenden Begrüßungsapplaus ein, erhielt aber nur einen mittelmäßigen. Doch das war wohl nur Schüchternheit, schwäbische Zurückhaltung. Denn schon das erste Lied gefiel, sorgte bei den Zuhörern für den ein oder anderen körperlichen Mitmacheffekt und angemessenen Applaus, obwohl nur eine Handvoll Fans aus dem vergangenen Jahr wiedergekommen war. Die musikalische Virtuosität auf den verschiedensten Instrumenten, einschließlich den Northumbrian Smallpipes (Nordenglischer Dudelsack), überzeugte.

Alles, was Andrew Cadie und Mark Bloomer spielten, ob jahrhundertealte Weisen aus England, ob moderne Songs oder Eigenkompositionen, alles klingt authentisch, englisch, irisch, klassisch, frisch. Und auch der Gesang der beiden passt dazu. Tief versunken in die Klänge bieten die Engländer einen musikalischen Abend der Extraklasse. Aber warum nur die beiden?

Ganz einfach: Ihre weibliche Verstärkung, die Irin Emily Donoghue, hielt sich britisch zurück, obwohl ihre Stimme und ihr Können an den Instrumenten sich hören lassen konnten und mit den beiden dominierenden Bühnenfiguren bestens harmonierte. Getragen, melodisch, schwungvoll, nachdenklich, alles klang gelungen, auch wenn die Texte nicht verstanden werden konnten. Macht nichts, die beiden führten charmant, witzig und in einem Mischmasch aus Deutsch und Englisch in ihre Songs ein. Ja, zeitweise wichen sie auch etwas davon ab und wurden sogar politisch: „Wenn Boris Johnson noch länger an der Macht ist und den Brexit weiterverfolgt, dann verschenken wir unsere englischen Pässe.“ Applaus, der nach dem nächsten Satz noch stärker wurde: „Die Übersetzung seines Namens ins Deutsche ist A...loch.“

Deutschland, in dem sie seit rund 20 Jahren (inzwischen mit deutschem Pass) leben, schätzen Cadie und Bloomer sehr, wegen der Sicherheit, Freizügigkeit, freien Presse: „Die englischen Medien sind reine Propagandamaschinen“, sagte Mark, der sich als Pop- und Punkmusiker und als Pazifist bezeichnet.

Warum sie auf so kleinen Bühnen wie in der Buchhandlung Schmid spielen, obwohl sie auch auf großen Bühnen überzeugen? „Aus Freude am direkten Kontakt zum Publikum, aus Spaß und auch, um solche Kulturförderstätten zu unterstützen. Denn die finden wir toll“, so Mark, der hauptberuflich gerne in einem Kinderheim als Pädagoge arbeitet.

„Winter Carol Tour“ hieß das Programm der Band Broom Bezzums samt einprägsamer Weihnachtslieder und Mitmachsongs. Das Publikum machte mit, forderte Zugaben und spendete zum Schluss den riesigen Applaus, den Grünthaler zu Beginn eingefordert hatte.

Themen folgen