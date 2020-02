vor 29 Min.

Musiker haben einen neuen Chef

Auf Guido Blätz folgt Wolfgang Egle im Musikverein Hiltenfingen

Die Jahreshauptversammlung des Musikvereins Hiltenfingen brachte viele Veränderungen mit sich. Die Neuwahlen des Vorstandsteams standen im Fokus. Wolfgang Egle und Philipp Raffler sind die neuen Vorsitzenden des Musikvereins.

Der scheidende Vorsitzende Guido Blätz, Andrea Weber sowie Marisa Egle traten nicht mehr zur Wahl an, ebenso die Beisitzer Fabian Weber und Franziska Birkle.

Blätz legt sein Amt aus zeitlichen Gründen nach sechs Jahren nieder und bedankte sich bei den scheidenden Vorstandsmitgliedern, insbesondere bei Andrea Weber und Marisa Egle, die beide jahrelang die Organisation und Leitung des Vereines geschickt und mit viel Herzblut verantwortungsvoll geführt haben.

Jeder der neu gewählten Vorstandsmitglieder wurde einstimmig gewählt. Guido Blätz freute sich, mit Wolfgang Egle einen Vollblutmusiker als Nachfolger zu wissen, der mit Philipp Raffler, als stellvertretenden Vorsitzenden und ebenfalls aktiven Musiker, bestens unterstützt wird. Melanie Birkle nahm im Vorfeld und in Abwesenheit das Amt der Schriftführerin an. Als Unterstützung für Heidi Kerler konnte der Verein Franziska Jungbaur als Zweite Kassenwartin gewinnen.

Der Musikalische Leiter, Andreas Frommel, bedankte sich bei den scheidenden Vorstandsmitgliedern und brachte seinen Optimismus für eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem neuen Vorstand zur Geltung. Frommel betonte den enormen Rückhalt von Gemeinde und Bürgermeister Kornelius Griebl. Er hob die hervorragende Zusammenarbeit mit seinen stellvertretenden Musikalischen Leitern, Manfred Ziegler und Stephan Müller, hervor. Erstmals verlieh er als Dirigent einen Wanderpokal für den Musiker des Jahres, der heuer an Stefan Birkle ging.

Der scheidende Vorsitzende Guido Blätz zog auf der Versammlung Bilanz und blickte auf das vergangene Jahr zurück. Neben den vielen kirchlichen Aktivitäten und Ständchen zu Ehren von Jubilaren konnten die Hiltenfinger Musikanten als Höhepunkte das „Kids in Concert“, die gemeinsame Serenade mit dem Musikverein Unterdießen sowie das Kirchweihfest benennen. Ein Ausflug ins Elsass war für die Geselligkeit ein tolles Erlebnis, und das Kirchenkonzert in Kooperation mit dem Pfarrgemeinderat war erneut ein schönes Highlight. Der Adventsmarkt mit Unterstützung vieler örtlicher Vereine kam auch heuer gut an.

Für das neue Jahr steht ein gemeinsam organisiertes Dorffest in Planung, an dem mehrere Vereine gemeinsam ein Fest für das Dorf organisieren wollen. Der Musikverein wäre hier für seine originäre Aufgabe zuständig, nämlich Musik zu machen. Ein großer Dank gehe an die Gemeinde und Bürgermeister Kornelius Griebl, der seinen Musikverein auch nach Beendigung seiner Amtszeit stets unterstützen werde, so Griebl in seinem Grußwort.

Blätz ernannte einige Vereinsmitglieder zu Ehrenmitgliedern: Brigitte Ziegler, Anton Endres, Reinhold Götz, Lothar Pfitzmayr, Lorenz Reiter und Josef Schmid.

