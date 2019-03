vor 37 Min.

Musikerheim wird zum Nockherberg

Franz Rieder als Bruder Barnabas bringt die große Politik und das Gemeindeleben zusammen

In Untermeitingen heißt der Nockherberg Musikerheim und der Bruder Barnabas Franz Rieder.

Zum Starkbierfest wurde im Dachgeschoss des Vereins eine besonders starke Biersorte, das Sankt-Vater-Bier, ausgeschenkt. Höhepunkt der Veranstaltung aber war der Auftritt des Vereinsvorsitzenden Franz Rieder als Bruder Barnabas. Er zog in einer originalen Kutte aus dem Franziskanerkloster zur Fastenpredigt unter den Klängen des bayerischen Defiliermarsches mit seinem Riesenmaßkrug ein. „Ja, was kann´s Schöneres geben, als in Untermeitingen zu leben“, waren seine ersten Worte.

Franz Rieder verstand es in der Rolle des Fastenpredigers meisterhaft, einige Anekdoten aus dem Gemeindeleben mit Ereignissen aus der großen Politik und dem Weltgeschehen humorvoll auf den Punkt zu bringen.

So sprach Barnabas von den Galliern von Untermeitingen, die im Nebenerwerb ihre Straßen selbst erschließen und bauen wollen. Die Einwohner bezeichnen sich als Asterix und Obelix aus der Geisbocksiedlung, die dem Bürgermeister Simon Schropp alias Simon Cäsar zukünftig noch viel Freude machen werden.

Dass schon wieder ein neuer Discounter für Non Food hinzugekommen ist, würdigt Barnabas als eine sensationelle Entwicklung am Ort, „denn neben so vielen anderen hochwertigen Geschäften mit Artikeln, die wir alle nicht brauchen, hat uns das noch gefehlt“.

Am liebsten war dem Barnabas auf der Untermeitinger Shoppingmeile jedoch der Getränkemarkt. Da waren sich alle Gäste wohl einig, die ihm mit tosendem Beifall zustimmten. Zudem stellt der Fastenprediger fest, dass Untermeitingen einen intelligenten Altbürgermeister Klaußner hat. Er stellt bei der jährlichen Zeitumstellung im Frühjahr die Gartenmöbel heraus, dann wird die Uhr vorgestellt und wenn die Gartenmöbel wieder zurückgestellt werden, werden auch die Uhren zurückgestellt.

Nach etlichen Trinksprüchen und Witzen, bei denen weder die wichtigen Personen des Ortes noch die großen Politiker verschont wurden, verabschiedete sich der Bußprediger mit dem tröstlichen Hinweis: „Also strengts Euch an und hauts a mol einen richtigen Hund rein, dass sich was rührt in Untermeitingen.“ (SZ)

