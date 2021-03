vor 17 Min.

Neue Pläne für das Schwabmünchner Jugendzentrum

Plus Das jetzige Jugendzentrum in Schwabmünchen wird saniert. Warum es trotzdem nicht sicher ist, ob es weiter wie bisher genutzt wird.

Von Christian Kruppe

Der Wunsch nach einer Verbesserung des Schwabmünchner Jugendzentrums ist schon etliche Jahre alt. Nicht nur, weil die Raumgeometrie mehr als ungünstig ist. Auch der bauliche Zustand ist deutlich verbesserungswürdig, zudem besteht in Sachen Barrierefreiheit und Brandschutz erheblicher Verbesserungsbedarf.

So gibt es auch vonseiten des Kreisjugendrings (KJR) und des Jugendbeirats den Wunsch nach einem Neubau. Ein dementsprechender gemeinsamer Antrag der Grünen, SPD und Freien Wähler wird auch demnächst im Stadtrat behandelt werden. Denn es ist klar: Selbst ein saniertes Jugendzentrum kann die Anforderungen der Jugendarbeit nicht im vollen Umfang erfüllen. Trotz alledem ist eine Sanierung des alten Gebäudes in der Museumsstraße unumgänglich, wie Bürgermeister Lorenz Müller feststellt: "Ein solch prägendes Gebäude können und wollen wir nicht verkaufen und auch ein Abriss scheidet aus.“ Also bleibt nur die Sanierung – zumal da auch eine städtebauliche Förderung möglich sei. Für die hat nun Rainer Krajewski in Abstimmung mit dem KJR einen Plan erstellt. Dabei wurde auf die Bedürfnisse der Jugendarbeit geachtet, aber auch die Nachnutzung im Falle eines neuen Jugendzentrums im Auge behalten.

Was an dem Schwabmünchner Jugendzentrum geändert werden soll

Die augenscheinlich geringsten Änderungen gibt es dabei im Erdgeschoss. Der Saal bleibt erhalten, wie auch ein Teil der WC-Anlagen. Davon wird nun eine behindertengerecht. Deutlicher wird es im ersten Stock. Auch hier entstehen im Treppenhaus sanitäre Einrichtungen, die beiden kleinen Büro- beziehungsweise Lagerräume müssen weichen. Auch die Küche verschwindet aus dem ersten Stock, denn auf der Fläche über dem Saal sollen Gruppenräume entstehen, die durch eine mobile Trennwand flexibel sind. Im zweiten Stock sind die Eingriffe noch gravierender. Die neue Küche soll am Treppenhaus entstehen, der große Raum wird aufgeteilt in Werkraum, Büro, Lager und ein Mädchenzimmer. Sollte wirklich das Jungendzentrum neu gebaut werden, sieht Krajewski keine Probleme für eine andere Nutzung. Es böte sich unter anderem die Volkshochschule an, so der Planer.

Neben der neuen Raumaufteilung gibt es zwei weitere wesentliche Änderungen. Zum einen wird die Fläche, die vom Treppenhaus umschlossen wird, genutzt. Dort soll ein Aufzug für die notwendige Barrierefreiheit sorgen. Mit einer Stahltreppe auf der Nordseite wird ein für den Brandschutz notwendiger zweiter Rettungsweg geschaffen. Für die Sanierung sind insgesamt knapp 800.000 Euro in den aktuellen Haushalt eingestellt.

Noch offen ist die Beheizung des Jugendzentrums. Da direkt daneben die katholische Pfarrgemeinde ihre Liegenschaften neu aufstellt, besteht da die Möglichkeit eines Anschlusses an das geplante Nahwärmenetz.

