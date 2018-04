00:33 Uhr

Neuer Kurs für Hospizbegleiter startet

Interessierte lernen bei einem Infoabend die Anforderungen kennen

Der Ökumenische Hospizverein Christrose startet wieder einen Kurs für neue Hospizbegleiter. Vor dem Beginn gibt es am 11. April um 20 Uhr in den Vereinsräumen am Ulrichsplatz 2 einen Infoabend für alle Interessierten.

Dabei wird der Ablauf der Ausbildung erläutert und es werden alle wichtigen Fragen rund um den im Herbst neu startenden Kurs beantwortet. Das Miteinander im Leben und Sterben, das „Sich-verschenken-Dürfen“ durch die ehrenamtliche Arbeit hat sich der konfessionsübergreifende Hospizverein zu eigen gemacht. Aus diesem Grund bietet der Ökumenische Hospizverein Christrose Königsbrunn auch dieses Jahr im Herbst wieder einen Ausbildungkurs zum/zur Hospizbegleiter/in an. Denn um in der Sterbebegleitung tätig werden zu können, ist es nötig, sich zunächst intensiv mit dem Thema „Leben und Sterben“ zu befassen.

Der Einführungskurs beginnt dann im November in Form von öffentlichen Vorträgen. Er beinhaltet unter anderem die Themen Patientenverfügung, Testament und Geschichte der Hospizbewegung. Mit den Interessenten werden zunächst Vorgespräche geführt. Dabei kommen die Motivation der Bewerber, aber auch die Ziele, der Umfang und die Dauer der Ausbildung zur Sprache. Anschließend startet die Ausbildung mit dem Aufbaukurs, der aus rund 110 Unterrichtsstunden besteht, Themen beinhaltet wie Kommunikation mit Schwerkranken, Sterbenden und Nahestehenden, psychosoziale Aspekte des Sterbens und der Sterbebegleitung oder Spiritualität und spirituelle Begleitung.

Nach der Theorie schließt sich ein Praktikum an, das in der Regel bei einer der Altenpflege-Einrichtungen in Königsbrunn absolviert wird. Für einen erfolgreichen Abschluss wird ein reflektierendes Einzelgespräch mit allen Schulungsteilnehmern geführt. Der Kurs kostet 50 Euro und findet vornehmlich an Samstagen statt, gelegentlich unter der Woche abends. Ebenso ist ein Wochenendseminar (zum Selbstkostenpreis) vorgesehen. Der Kurs dauert von November 2018 bis Frühjahr 2019.

zum Infoabend, zum Hospizverein und zur Ausbildung erhalten Sie direkt bei Christrose – Ökumenischer Hospizverein Königsbrunn, Ulrichsplatz 2, in Königsbrunn, während der Bürozeiten Montag 10 bis 11 Uhr und Donnerstag 17 bis 18 Uhr, unter Telefon 08231/915203, E-Mail: hospizverein@christrose.info