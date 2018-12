vor 53 Min.

Niklaus-Busse fahren nur am Wochenende

Eigentlich sollten die Besucher des Niklausmarktes an drei Tagen einen kostenlosen Busservice erhalten. Jetzt hat sich kurzfristig etwas geändert.

Ganz kurzfristig haben sich bei dem Fahrplan des Niklaus-Shuttlebusses Änderungen ergeben: Am Freitag, 7. Dezember 2018, wird es aufgrund des bestehenden AVV-Linienbus-Angebotes keinen Niklaus-Shuttle geben. Hier fährt unter anderem die Linie 733 im Halbstundentakt von und zur Zentralen Omnibushaltestelle. Die jeweiligen Fahrten sind kostenpflichtig.

Am Samstag und Sonntag, 8. und 9. Dezember 2018, wird der Niklaus-Shuttle von der Stadt Königsbrunn kostenfrei im Stundentakt eingesetzt: am Samstag in der Zeit von 14.30 Uhr bis 22 Uhr, am Sonntag von 13.30 Uhr bis 21 Uhr. Die Busse fahren vom Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) an der Zusatz-Haltestelle „Niklausmarkt“ ab; die Abfahrtszeiten hängen an den jeweiligen Haltestellen aus. AZ

