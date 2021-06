Obermeitingen

In Obermeitingen soll neuer Wohnraum entstehen

An der Lechfelder Straße am östlichen Ortseingang plant die Gemeinde Obermeitingen auf 9300 Quadratmetern das neue Baugebiet "Süd VI" mit zehn bis elf Bauplätzen.

Plus Die Gemeinde Obermeitingen plant ein neues Baugebiet am östlichen Ortseingang zwischen der Lechfelder Straße und der Aggensteinstraße. Wie groß es wird.

Von Sybille Heidemeyer

Die Nachfrage nach Wohnraum und Bauplätzen ist auch in Obermeitingen hoch: "Uns erreichen täglich Anfragen zu Bauplätzen. Wir müssen ein entsprechendes Angebot schaffen, das für junge Familien erschwinglich ist", berichtete Obermeitingens Bürgermeister Erwin Losert ( CSU) in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Aus diesem Grund plant die Gemeinde ein neues Baugebiet. Unter der Bezeichnung "Süd VI" soll es am östlichen Ortseingang zwischen der Lechfelder Straße und der Aggensteinstraße ausgewiesen werden.

