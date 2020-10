vor 31 Min.

Obermeitingen will mehr Wohnungsbau ermöglichen

Plus Um mehr Wohnraum schaffen zu können, arbeitet der Obermeitinger Gemeinderat an der Änderung eines Bebauungsplans. Das Verfahren ist jetzt einen Schritt weiter.

Von Sybille Heidemeyer

Die Debatte über die Stellungnahmen der Öffentlichkeit, Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange zum Bebauungsplan für den Bereich Rottenbucher und Steingadener Straße dominierte die jüngste Gemeinderatssitzung in Obermeitingen. Wie im Februar bereits berichtet, geht es um die Überplanung von bestehendem Wohngebiet. Die Gemeinde will damit einen städtebaulichen Rahmen für eine Nachverdichtung setzen.

Die von Christian Wandinger vom Planungsbüro LARS Consult vorgebrachten Anregungen und Hinweise der Behörden wie dem Landratsamt Landsberg am Lech oder dem Wasserwirtschaftsamt Weilheim wurden rasch abgehandelt und sollen in den Bebauungsplan eingearbeitet werden.

Obermeitinger Räte wollen keine weiteren Haustypen zulassen

Lange und eingehend diskutierten Bürgermeister Erwin Losert (CSU) und seine Räte über die Einwände einiger betroffener Bürger. Im Wesentlichen ging es um die Frage, ob die Gemeinde den Grundstücksbesitzern erlauben soll, auch einen anderen Haustyp bauen zu können als in dem Plan festgelegt, zum Beispiel ein Doppelhaus statt eines Einfamilienhauses. Die Räte berieten über jeden einzelnen Fall und machten sich ihre Entscheidung nicht leicht. Letztendlich war die Mehrheit dafür, an den bisherigen Planungen bezüglich der Haustypen festzuhalten.

Bei zwei Grundstücken,bei denen die Gemeinde die Lage der Garage vorgab, um eine Durchfahrt zu vermeiden, gab sie dem Einwand statt und verzichtet nun auf die Vorgabe. Nach Einarbeitung der beschlossenen Änderungen wird der Plan nochmals für eine Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und der Bürger ausgelegt.

Angeregt durch den Förderaufruf „Klimaschutz durch Radverkehr“ des Bundesumweltministeriums für erörterte der Gemeinderat einen interkommunalen Rad- und Fußweg zwischen dem Klosterlechfelder Crescentiaweg zur Klosterlechfelder Straße in Obermeitingen.

Der Rat einigte sich darauf, erst einmal die Zulässigkeit eines Radwegebaus auf diesem Gebiet zu prüfen und Informationen über die Förderfähigkeit einzuholen.

Die Küche im Feststadel Obermeitingen wird saniert

Außerdem handelten die Räte weitere Themen ab. Damit die Spülküche des Feststadels wieder in Betrieb genommen werden kann, muss sie saniert werden.

Der Gemeinderat vergab den Auftrag in Höhe von rund 4500 Euro an einen Fliesenlegerbetrieb aus Ettringen. Dem Wunsch von Bürgern, den Spielplatz am Kornfeld mit mehr Spielgeräten auszustatten, kommt Bürgermeister Losert vor allem auch in Hinblick auf das neue Wohngebiet „Am Gehrenfeld“ entgegen und versprach, das Gespräch mit den Anwohnern zu suchen.

