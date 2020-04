vor 4 Min.

Oberottmarshausen investiert in Kinderbetreuung

Der Gemeinderat hat über den Haushalt 2020 gesprochen. Für welche Projekte Geld ausgegeben werden soll

Von Hieronymus Schneider

Abschiedsstimmung herrschte im großen Pfarrsaal des Bürgerhauses in Oberottmarshausen. Wegen der Abstandsregelungen im Zuge der Corona-Pandemie fand die letzte Sitzung dort statt. Fünf Gemeinderäte gehören dem Gremium künftig nicht mehr an – darunter der bisherige Zweite Bürgermeister Albert Reiter, der 36 Jahre im Gemeinderat wirkte. Nach drei Wahlperioden scheiden zudem Christine Egelhofer und Elmar Wildegger aus. Susanne Jens und Thomas Zott verlassen das Gremium nach einer Wahlperiode.

Bevor sich auch Bürgermeister Gerhard Mößner nach 18-jähriger Amtszeit verabschiedete, wurden noch einige Weichen für den künftigen Gemeinderat und den neugewählten Bürgermeister Andreas Reiter gestellt. So sprachen die Mitglieder über die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2019 bis 2023 und den Haushalt 2020.

Kämmerin Monika Holtkamp von der Verwaltungsgemeinschaft Großaitingen nannte bei den mittelfristigen Zielen insbesondere die Planung eines Baugebiets, die Asphaltierung der Bobinger Straße sowie den Bau einer Feldwegunterführung. Neben Tilgungszahlungen wurde ein finanzieller Spielraum für den Bau eines Kinderhortes vorgesehen. Der Gesamthaushalt fällt mit 9,2 Millionen Euro um rund 17000 Euro niedriger aus als im Vorjahr. Während der Verwaltungshaushalt um rund 28 Prozent auf 4,1 Millionen Euro anstieg, verringerte sich der Vermögenshaushalt um etwa 15 Prozent auf 5,1 Millionen Euro.

Die größten Summen wurden für den kommunalen Wohnungsbau wie die Paarhäuser, den Neubau des Bauhofes und für ein neues Baugebiet vorgesehen. Weitere Investitionen fließen in Gemeindeeinrichtungen wie Schule, Feuerwehr, Bürgerbus, Bauhof, Friedhof oder Straßenbeleuchtung sowie in die Förderung von Vereinen.

Wegen eines für die Paarhäuser aufgenommenen Darlehens betragen die rentierlichen Schulden rund 2 Millionen Euro, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1200 Euro entspricht. „Rechnerisch ist die Gemeinde noch immer schuldenfrei, denn sie verfügt zu Beginn des Jahres über 7,8 Millionen Euro. Davon dürften aufgrund des Überschusses aus 2019 mit 582000 Euro und der vorgesehenen Entnahme am Jahresende rund 6,3 Millionen Rücklagen verbleiben“, bilanzierte Kämmerin Holtkamp. Die erwarteten Einnahmen aus der Einkommens- und Gewerbesteuer sind wegen der Corona-Krise aber noch unsicher und dürften wohl niedriger ausfallen.

Neben dem Haushalt sprachen die Gemeinderäte auch über den steigenden Bedarf an Betreuungsplätzen. Die Kindertagesstätte St. Vitus ist mit hundert genehmigten Plätzen voll belegt. In die Grundschule, die eine Zweigschule der Bobinger Laurentius-Schule ist, gehen derzeit 85 Kinder. 30 davon nehmen die Mittagsbetreuung in Anspruch.

Aufgrund des kommunalen Wohnungsbaus, der Ausweisung eines neuen Baugebiets sowie der vermehrten Belegung mit Kindern unter drei Jahren rechnet die Gemeinde in den kommenden Jahren mit einem steigenden Bedarf. Der Gemeinderat erkannte deshalb einen weiteren Bedarf von 25 Kindergarten- und 12 Krippenplätzen an. Da die Räume bereits jetzt ausgelastet sind, regte Bürgermeister Mößner den Neubau eines Kinderhortes als Aufgabe für den neuen Gemeinderat an.

Der Bau der Paarhäuser an der Ulmen- und Eschenstraße kommt laut Architekt Josef Egger gut voran. Derzeit erfolgt der Innenausbau der Mietwohnungen. „Die Hälfte aller Gewerke ist abgeschlossen, sodass mit einer Übergabe etwa Mitte Juni gerechnet werden kann“, sagte Egger. Besonders erfreulich sei, dass sich die Kosten mit 3,7 Millionen Euro im Kostenrahmen befinden. Die Mietpreiskalkulation und die Vergabe der Wohnungen wird nach der Übergabe vom neuen Gemeinderat vorgenommen.

