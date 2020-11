vor 36 Min.

Oberottmarshauser zahlen künftig weniger für ihr Abwasser

Plus Weil die Abwassergebühren zu großzügig berechnet waren, sollen die Bürger in Oberottmarshausen nun entlastet werden - das gilt auch rückwirkend für 2020.

Von Hieronymus Schneider

Oberottmarshauser dürfen sich freuen: Sie sollen künftig weniger Abwassergebühren und Kanalanschlussbeiträge zahlen. Dies ergab eine Neukalkulation des beauftragten Kommunalberatungsbüro Peter aus Augsburg. Die Firma kam zu dem Ergebnis, dass die zuletzt im Jahre 2011 vorgenommene Kalkulation zu großzügig berechnet war. Damals wurde eine Kostensteigerung von etwa 25 Prozent wegen der teilweisen Abkoppelung der Bundeswehr von der zentralen Abwasserverbandskläranlage erwartet.

"In den vergangenen vier Jahren ist nun eine Überdeckung entstanden, die zur Hälfte an die Bürger zurückgegeben werden soll. Die andere Hälfte wird für Wartungsarbeiten am Kanalsystem verwendet", erklärte Kämmerin Monika Holtkamp in der Gemeinderatssitzung.

Nutzungsgebühr wird rückwirkend für das Jahr 2020 gesenkt

Für die angeschlossenen Haushalte bedeutet das eine Senkung der Nutzungsgebühr von bisher 1,60 Euro auf 1,04 Euro pro Kubikmeter und das rückwirkend für das ganze Jahr 2020. Auch die Grundgebühr wird niedriger angesetzt. Statt 24 Euro sind ab Januar 2021 nur noch 16,45 Euro pro Quadratmeter der Geschossfläche zu bezahlen. Der Gemeinderat stimmte der vorgeschlagenen Gebühren- und Beitragskalkulation mit deutlicher Mehrheit zu.

Ebenso wurde die Anpassung der Entwässerungssatzung an den neuesten rechtlichen Stand beschlossen. Die wesentlichste Änderung ist die Abgrenzung der Überwachungs- und Überprüfungspflicht. Demnach endet die kommunale Verantwortung am Anschlussschacht des Grundstücks. Von dort bis zum Haus ist der Grundstückseigentümer verantwortlich. In diesem Zusammenhang wurde der Auftrag für die Inspektion der gemeindlichen Abwasserkanäle einschließlich der Grundstücksanschlüsse im Volumen von rund 64.000 Euro vergeben.

Gemeinderat lehnt Gaststättengenehmigung des Fischereivereins ab

Weiter befasste sich der Gemeinderat mit einem Angebot der Lechwerke AG zum Leuchtmitteltausch bei der Straßenbeleuchtung. Bei der Umrüstung von 72 Leuchtstellen auf LED-Technik könne 50 bis 60 Prozent Energie eingespart und die Lichtemission auch für den Insektenanflug deutlich reduziert werden. Nach Gegenrechnung von Aufwand und Einsparung kostet der Austausch der Gemeinde lediglich etwa 33 Euro pro Jahr. Das Angebot wurde einstimmig angenommen.

Durch den Umstieg auf LED-Straßenleuchten will die Gemeinde Oberottmarshausen 50 bis 60 Prozent Energie einsparen. Bild: Bernhard Weizenegger (Symbolbild)

Abgelehnt wurde dagegen der Antrag des Fischereivereins Haunstetten auf eine Gaststättengenehmigung. Der Verein ist seit 35 Jahren am Römersee östlich der B17 bei Oberottmarshausen ansässig. Die Mitglieder möchten das Vereinsheim neu bauen und als Gaststätte betreiben. Nach einer Diskussion lehnten die Gemeinderäte den Antrag jedoch ab, da die Beeinträchtigung des dortigen Wasserschutzgebiets nur schwer einzuschätzen sei.

Befürwortet wurde der Zuschussantrag der Wasserwacht Bobingen zur Anschaffung eines Rettungsbootes. Der Gemeinderat bewilligte dafür 1000 Euro.

