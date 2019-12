vor 47 Min.

Ortsstraßen-Ausbau dominiert 2019

In Hiltenfingen blickt Bürgermeister Kornelius Griebl auf das zu Ende gehende Jahr zurück

Von Jürgen Schmidt

Kornelius Griebl, seit 18 Jahren Hiltenfingens Bürgermeister und seit 36 Jahren kommunalpolitisch tätig, hielt nun im gut gefüllten ASV-Sportheim seine 18. und zugleich letzte Bürgerversammlung ab. Dabei ging er auf die wichtigsten Projekte der Gemeinde ein; eine der größten Baumaßnahmen im laufenden Jahr bestand im Ortsstraßen-Ausbau.

In der Baukostenzusammenstellung kamen knapp 60000 Euro zusammen. Die Kosten der Sanierung der Hardtstraße beliefen sich auf rund 126000 Euro. Weitere Kosten entstanden für die Erneuerung vom Geh- und Radweg, der auch als Wirtschaftsweg genutzt wird, von der Wertachbrücke nach Höfen. Hier hat alleine die Gemeinde eine Kostenbeteiligung von fast 15000 Euro aufgebracht.

Das Baugebiet südlich der Langerringer Straße ist mit Bauaktivitäten unübersehbar. Ebenfalls im Ausbau sind die Leitungen für Glasfaser/Breitband. Derzeit sind 137 Anschlüsse am Netz. Im Juli 2019 kam der Zuwendungsbescheid der Regierung von Schwaben. Zum Aufbau kamen der Gemeinde 538200 Euro an Fördermittel von 679000 Euro der Gesamtkosten zugute. Ein großes Ärgernis für Bürgermeister Griebl ist der Grüngutcontainer am Friedhof. Von vielen Bürgern wird dieser mit einem Container von der Wertstoffsammelstelle verwechselt. In regelmäßigen Abständen müssen Mitarbeiter vom Bauhof Plastik, Unrat und Elektrogeräte entfernen. Hier wird eindringlich auf die Benutzungshinweise für den Friedhof hingewiesen.

Die Jahresbetriebskosten für den Wertstoffhof belaufen sich auf etwa 10000 Euro. Die Einnahmen, resultierend aus Wertstoffgebühren und Zuschuss vom Abfallwirtschaftsbetrieb, sind etwa 9300 Euro.

Im Laufe der vergangenen Jahre sind viele der 35 Jahre alten Straßenbeleuchtungen, insbesondere die Hängelampen quer über die Straße, ausgetauscht worden. Die neuen Lampen sind besonders hell. Für die Bekämpfung des Holzwurm-Befalls in der Leonhardskapelle wurden 10000 Euro aufgebracht. Angeblich sollten hier Fledermäuse gesichtet worden sein, was sich jedoch nicht bestätigte. Ein Naturschutzverein hat jetzt die Gemeinde aufgefordert, Öffnungen für den Einflug von Fledermäusen zu schaffen.

Der Kindergarten ist mit zehn Beschäftigten in drei Kindergartengruppen voll belegt. Die Ausgaben von 475000 Euro decken sich nicht mit den Einnahmen von 235500 Euro.

In der Aussprache der Bürger wurde die fehlende Busüberdachung an der Kirche in der Ortsmitte angesprochen, ein Landwirt bemängelt, dass ein Ortsschild die Sicht auf der Straße in Richtung Hiltenfingen versperre. Grundstücke, die von der Gemeinde nicht verpachtet sind, sähen zudem sehr verwildert aus.

Zum Schluss gab Griebl ein Resümee seines Wirkens in der Amtszeit als Bürgermeister seit 2002 und brachte noch ein Ständchen ganz frei nach Reinhard May: „Was ich noch zu sagen hätte …“

Themen folgen