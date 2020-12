vor 35 Min.

Pfarreiengemeinschaft in Königsbrunn sagt Gottesdienste an Heiligabend ab

Plus Statt Kinder- und Christmetten erleben die Königsbrunner Katholiken am 24. Dezember ein Alternativprogramm. Pfarrer Bernd Leumann erklärt die Gründe.

Von Adrian Bauer

An keinem Festtag des Kirchenjahres sind die Gotteshäuser so voll, wie an Weihnachten und speziell am Heiligen Abend. Was sich die Pfarrer normalerweise wünschen, ist in diesem Jahr ein großes Problem. Die hohen Infektionszahlen und die damit einhergehenden Regeln haben den eigentlich schon festgezurrten Plan für den 24. Dezember so ins Wanken gebracht, dass sich Pfarrer Bernd Leumann am Donnerstag entschieden hat, alle Gottesdienste abzusagen. Es gibt aber eine Alternative.

Bis Donnerstag hatte die Pfarreiengemeinschaft darauf gesetzt, möglichst viele Gottesdienste anzubieten, um den Besucherzustrom so weit wie möglich zu entzerren. Über das bewährte Buchungssystem konnten sich die Gläubigen für Messen anmelden, ab 14 Uhr bis zu den Christmetten in der Nacht waren fast durchgängig Gottesdienste in den drei großen Kirchen der Stadt angesetzt, viele bereits weitgehend ausgebucht.

Kirche in Königsbrunn: Corona und Ausfälle bringen Zeitplan ins Wanken

Dass der Pfarrer nun die Bremse zieht, liegt sowohl an Faktoren in der Gemeinde als auch außerhalb, wie er in einem Brief erläutert. Den ersten Schlag ins Kontor bildete die Verhängung des Lockdowns samt Ausgangssperre, die auch an Weihnachten nicht gelockert wird. Somit mussten alle Gottesdienste, die nach 20 Uhr beginnen, abgesagt werden, da die Besucher hier nicht rechtzeitig zuhause gewesen wären. Durch die schnelle Reaktion der Mitarbeiter der Pfarreiengemeinschaft und die Hilfe eines ehrenamtlichen IT-Spezialisten, schien dieses Problem am Dienstag gelöst, schreibt Leumann: "Die Gottesdienstzeiten waren der neuen Ausgangslage angepasst und die Menschen, die ein Ticket gebucht hatten, per Mail informiert worden. Der Heilige Abend schien gerettet."

Doch dann fielen einige Ordner aus, die für die Kindermetten eingeplant waren: Beim Gespräch der hauptamtlichen Mitarbeiter am Mittwoch sei man sich einig gewesen, dass ein geordneter Ablauf nur möglich wäre, wenn zwei Kindermetten gestrichen und die verbleibenden Kräfte gebündelt würden. Offen blieben aber die Fragen, ob angesichts der engen Zeitfenster zwischen den Gottesdiensten das Schutzkonzept einzuhalten sein würde und, wie man im Fall weiterer corona-bedingter Ausfälle reagieren könnte.

Königsbrunns Pfarrer wägt viele Argumente zum Heiligen Abend ab

Die Entscheidung zur Absage habe er sich wahrlich nicht leicht gemacht, betont Leumann. Auf der einen Seite stehen ein bewährtes Schutzkonzept, die viele investierte Arbeit aller Mitarbeiter, die große Enttäuschung vieler Gläubiger, die sich auf den Weihnachtsgottesdienst gefreut hätten. Auf der anderen Seite sei bei einer ausgedünnten Ordner-Gruppe und vielen Besuchern die Umsetzung des Hygienekonzepts schwieriger. Zudem sei bei Absagen einzelner Gottesdienste keine faire Umverteilung der bereits angemeldeten Besucher möglich.

Und schließlich bringe die Corona-Lage ihre eigenen Gewissenskonflikte mit sich - für die Helfer, die zwischen Pflichtbewusstsein und Gesundheitssorge wählen müssten, und für die Geistlichen, schreibt Leumann: "Die Kirche sollte sowohl mit Blick auf ihre Verantwortung als auch mit Blick auf die Außenwirkung in dieser Situation ihre Sonderrechte nicht ausreizen." Eine für alle befriedigende Entscheidung habe es in diesem Fall nicht gegeben.

Offene Kirchen als Ersatz für den Gottesdienst am Heiligen Abend in Königsbrunn

Daher hat sich der Pfarrer zu einer Kompromisslösung entschieden: Statt mit Messen wird der Heilige Abend in diesem Jahr mit einem Tag der offenen Kirchen gefeiert. Diese Veranstaltungen hatten schon bei früheren Ausgaben der "Nacht der Versöhnung" viel Anklang gefunden und in diesem Jahr als corona-bedingte Ersatzveranstaltungen für die Fronleichnamsprozession und das Familienwochenende. Die drei Königsbrunner Kirchen sollen zum Verweilen und stillen Gebet einladen. Die Priester und hauptamtlichen Mitarbeiter können geistliche Impulse geben, den Segen spenden, das Evangelium verkünden. Die Gläubigen können Kerzen und Weihrauch entzünden, den für die Kindermetten vorbereiteten Film sehen und das Friedenslicht von Bethlehem mit nach Hause nehmen.

Das alles ersetze natürlich keine Eucharistiefeier, führt Leumann aus. Doch ein Durchziehen der Gottesdienste im Eilverfahren und ohne Gesang würde auch viele Enttäuschungen hervorrufen. Wer eine Messe besuchen wolle, könne dies an den beiden Weihnachtsfeiertagen tun. Für alle Gottesdienste gibt es noch Tickets. Am Heiligen Abend lasse sich mit über einen längeren Zeitraum geöffneten Kirchen vermeiden, dass viele Menschen gleichzeitig das Gotteshaus betreten und verlassen. Einen Ordnerdienst werde es aber in jedem Fall brauchen. Pfarrer und Mitarbeiter machen sich nun an die Organisation der alternativen Variante des Heiligen Abends.

