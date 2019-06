vor 24 Min.

Polizei Schwabmünchen sperrt Kanarienvogel ein

Ein Kanarienvogel ist einer Schwabmüncherin zugeflogen. Nun hat ihn die Polizei in Obhut genommen und versorgt "Tweety" in ihrer Inspektion.

Die Polizei Schwabmünchen hat einen Neuzugang in ihrer Inspektion: Ein gelbweißer Kanarienvogel leistet den Beamten Gesellschaft. Er ist am Donnerstag einer Anwohnerin der Burgstraße in Schwabmünchen zugeflogen und setzte sich zum Ausruhen in ihren Garten. Dort nahm ihn die Frau in Obhut und übergab ihn anschließend der Polizei. Einer der Beamten organisierte dem Tierchen ein neues Zuhause in Form eines Vogelkäfigs. Inzwischen hat der Kanarienvogel auch einen Namen: „Tweety“ wird mit Wasser und Körnern versorgt und verbringt seit Donnerstag seine Zeit in der Polizeiinspektion. (SZ)

