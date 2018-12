vor 34 Min.

Programm: Breites Spektrum in der Buchhandlung Schmid

In der Buchhandlung Schmid treten Newcomer und Stars der Szene auf. Welche Nebeneffekte das für Hans Grünthaler hat und an welches Erlebnis er sich erinnert.

Nicht nur die Buchhandlung von Hans Grünthaler ist berühmt, denn sie wurde schon zur besten Bayerns gewählt, sondern auch das dazugehörige Kulturprogramm, das nach fünf extrem erfolgreichen Jahren aus Schwabmünchen nicht mehr wegzudenken ist. Und auch im kommenden Halbjahr geht es mit gewohntem Schwung und Elan weiter, mit Newcomern und Arrivierten aus den Bereichen Lesung, Musik und Kabarett. Das Programm „Januar bis Juli 2019“ ist nicht nur spannend und vielfältig wie immer, sondern bietet auch Neues.

Hans Grünthaler engagiert nicht nur eigene Lieblinge

„Ich freue mich auf jeden einzelnen Abend so ziemlich gleich“, sagt Hans Grünthaler und will damit sagen, dass er weder nur eigene „Lieblinge“ engagiert noch einen ganz speziellen Musikgeschmack hat. Er hört einfach fast alles gern. Und: „Ich denke bei der Auswahl immer an den Geschmack und die Vorlieben meines Publikums, vor allem bei den Lesungen, die wir so gut wie immer mit Musik anreichern.“ Mühe bereitet es ihm inzwischen nicht mehr, Künstler auf seine Bühne zu bekommen: „Die Mund-zu-Mund-Propaganda unter ihnen funktioniert bestens. Hinter manchen bin ich trotzdem oft längere Zeit her und freue mich riesig, wenn das Engagement dann klappt“, so Grünthaler, der bereits jetzt Stephan Zinner für den September 2020 verpflichtet hat.

Der Zeitaufwand, der hinter seinem Kulturprogramm steckt, ist immens. Doch es macht ihm viel Spaß, und er ist davon überzeugt: „Nur einfach eine Buchhandlung zu haben reicht heute nicht mehr. Man muss mehr bieten.“ In Zahlen messen lässt sich der Erfolg im Bücherverkauf nicht direkt, aber „wir bleiben dadurch im Gespräch und haben so gute Werbung“. Ein für ihn selbst schöner Nebeneffekt ist der persönliche Kontakt zu den Musikern. „Einige von ihnen haben mich schon zu sich nach Hause eingeladen. Leider hatte ich bisher keine Zeit dazu“, so der viel beschäftigte Mann, der seiner Ansicht nach zu wenig zum Schmökern kommt. „Ich lese viel quer, springe im Text, um mir einen Eindruck zu verschaffen. Besondere Werke lese ich auch ganz, am liebsten Familiengeschichten mit historischem Hintergrund, Bücher mit skurrilem Witz oder schrägem Humor.“

Welturaufführung in Schwabmünchen

Drei Werke, die er verschlungen hat, sind seine Weihnachts-Geschenktipps: „Die Wahrheit über das Lügen“ von Benedikt Wells, „Mein italienischer Vater“ von Anika Landsteiner und „Der Schatten“ von Melanie Raabe, ein unblutiger Krimi. Besondere Erlebnisse mit Künstlern, auch das gab es schon: „Ich konnte Tubaprofessor Andreas Hofmeir überzeugen, in der Buchhandlung aufzutreten. Er bot mir ein Versuchsprogramm an, das er in Schwabmünchen erst vor der geschlossenen Bahnschranke fertig schrieb und dadurch erst fünf Minuten vor Beginn reingerannt kam. Der Abend lief toll, und mit diesem Programm, eine Welturaufführung, hat er inzwischen Hunderte Kabarett-Konzerte gestaltet. In seinem Buch dankt er uns sogar für den Abend.“ Eigentlich hatte Grünthaler ja vor, das Programm fürs neue Jahr nicht mehr ganz so umfangreich werden zu lassen, „aber ich kann bei guten Angeboten auch einfach nicht Nein sagen.“

27 Programmpunkte mit extrem breitem Spektrum sind es also geworden, mit altbekannten und neuen Künstlern, mit Newcomern und Stars der Szene. Los geht es schon am 3. Januar mit Black Patti, und es endet am 23. Juli mit Marcia Bittencourt, die brasilianische Musik mitbringt. Im ersten Halbjahr bietet Grünthaler nicht nur Veranstaltungen in der Buchhandlung an, sondern auch in der Stadthalle, in den Ulrichswerkstätten, im Möbelhaus Bruckner, im Kunsthaus und erstmals bei der Firma Schöffel.

Das Programm im Überblick:

Donnerstag, 3. Januar: Black Petti Mittwoch, 9. Januar: Stefan Leonhardsberger (Kabarett-Krimi) Dienstag, 15. Januar: Franziska Wanninger (Kabarett) Freitag, 25. Januar: Matthias Kellner (Konzert) Dienstag, 29. Januar: Oliver Pötsch (Lesung) Donnerstag, 7. Februar: Sonobe Unit (Konzert) Mittwoch, 13. Februar: Michael Birbaek (Lesung) Samstag, 16. Februar: Jonny Gibson (Konzert) Mittwoch, 20. Februar: Bernhard Aichner (Lesung) Mittwoch, 27. Februar: Philip Bradatsch (Konzert) Mittwoch, 6. März: Mally/Gasselsberger (Konzert) Dienstag, 12. März: Anika Landsteiner (Lesung) Samstag, 16. März: Vea Kaiser (Lesung) Mittwoch, 10. April: Stefan Kröll (Kabarett) Montag, 29. April: Der Machatschek (Musikkabarett) Samstag, 4. Mai: Ballad of Crows (Konzert) Donnerstag, 9. Mai: Julia Kröhn (Lesung) Samstag, 18. Mai: Stephan Zinner (Lesung, Kabarett) Mittwoch, 22. Mai: Jenn Sturgeon Trio (Konzert) Dienstag, 28. Mai: Moses Wolff (Lesung) Samstag, 1. Juni: Sabine Mittelhammer (Puppentheater) Donnerstag, 6. Juni: Sarah Straub (Konzert) Donnerstag, 27. Juni: Oak Hill Road (Konzert) Mittwoch, 17. Juli: Cobario (Konzert) Dienstag, 23. Juli: Marcia Bittencourt (Konzert)

