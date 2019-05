vor 51 Min.

Räte ringen mit Bauanträgen

Neue Vorhaben in Mickhausen

Gleich über eine ganze Reihe von Bauanträgen musste der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung entscheiden. So erteilte das Gremium dem Neubau eines Einfamilienhauses mit Einliegerwohnung im Bebauungsplan Südlich der Waldberger Straße in Mickhausen sowie der beantragten Befreiung das gemeindliche Einvernehmen. Der Antragsteller hatte die Befreiung von der Art der Nutzung als Gewerbegebiet beantragt. Als Begründung dafür führte er die genehmigte Wohnnutzung auf dem direkt angrenzenden Nachbargrundstück an.

Mit großer Mehrheit abgelehnt wurde dagegen der Neubau eines Einfamilienhauses mit Garage im Geltungsbereich Birkenstraße. Die Mehrheit der Gemeinderäte fand die rund 16 Meter lange und circa sieben Meter hohe Garage am Ortseingang zu dominant. Mit seinem Nein wollte das Gremium ein Zeichen für homogene Bebauung setzen.

Keine Probleme gab es dagegen mit der gemeindlichen Einvernahme bei der Erweiterung eines bestehenden Milchvieh-Laufstalles in Grimoldsried und beim Abbruch einer bestehenden Scheune plus Neubau einer Maschinenhalle in Münster. In Grimoldsried wird das bestehende Stallgebäude im Westen, Norden und an der Ostseite ergänzt und geringfügig umgebaut. In Münster soll der Altbestand im Südosten des Grundstücks abgerissen und durch einen zwei Meter breiteren Neubau mit herabgesetzter Firsthöhe ersetzt werden.

Diskussionen löste der Antrag auf erneute Verlängerung einer Baugenehmigung in Reinhartshofen um weitere zwei Jahre aus. Dort soll ein Einfamilienhaus mit Doppelgarage entstehen. Die Erstgenehmigung datierte vom Juni 2005.

Bürgermeister Hans Biechele erwähnte, dass eine Beschränkung der Anzahl der gestellten Anträge auf Verlängerung der Baugenehmigung in der Bayerischen Bauordnung nicht hinterlegt sei. Für die Ablehnung der beantragten Verlängerung sei ein beachtlicher planungsrechtlicher Grund erforderlich, beispielsweise eine wesentliche Änderung der vorhandenen Verhältnisse. Dies sei hier allerdings nicht gegeben, betonte er. Mit zwei Gegenstimmen wurde der erneuten Verlängerung schließlich zugestimmt. (rusi)

