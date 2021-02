vor 16 Min.

Randalierer in Bankfiliale: Geldautomat beschädigt

Ein Randalierer hat in Schwabmünchen einen Geldautomaten beschädigt.

Ein unbekannter Täter hat in einer Schwabmünchner Bank randaliert und einen Geldautomaten beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.

Ein bislang unbekannter Täter hat am Samstag einen Geldautomaten in einer Bank im Bereich der Neuen Mitte in Schwabmünchen beschädigt. Laut Polizeibericht stieß der Täter eine hölzerne Sichtschutzwand im Vorraum der Bank um. Die prallte gegen das Gerät und beschädigte es. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 500 Euro.

Die Ermittler suchen nun Zeugen. Der Tatzeitraum lässt sich auf Samstagabend zwischen 19 und 19.30 Uhr eingrenzen. Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer 08232/9606-0 melden. (adi)

