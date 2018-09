Regionalität bei Lebensmitteln schafft Identität

Regionale Lebensmittel erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Warum der Trend anhält.

Egal ob Eier, Kartoffel, Fleisch oder Milchprodukte aus der Region – all diese Lebensmittel erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Das Thema Regionalität liegt seit einigen Jahren im Trend, immer mehr Verbraucher bevorzugen solche Lebensmittel. Die Gründe dafür sind vielfältig: Die Käufer kennen oftmals die Erzeuger in ihrer Umgebung und vertrauen ihnen. Sie möchten zudem die Wirtschaft in ihrer Region fördern und geben dafür gerne ein paar Cent mehr aus, von denen die Landwirte in der Region auch wirklich profitieren. Viele Verbraucher kaufen außerdem lieber regionale Produkte, weil sie frisch und ausgereift sind.

Regionalität schafft Vertrautheit

Der Trend zu regionalen Produkten, so wie sie nun auch der Bobinger Landwirt Andreas Deuringer anbietet, ist gerade in Zeiten der fortschreitenden Globalisierung wenig überraschend. Viele Menschen wünschen sich in einer immer hektischeren und vernetzteren Welt zunehmend Nähe und Identität. Regionalität kann diese Sehnsucht stillen und Vertrauen schaffen. Der Kunde verbindet ein regionales Produkt mit dem Bild der Landschaft, in der es produziert wird – dadurch entsteht eine Vertrautheit zwischen Erzeuger und Verbraucher.

Themen Folgen