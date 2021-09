Missbrauch im Kinderheim: Wie ein Anruf die Geschichte ins Rollen brachte

Plus Immer wieder kam es in der Vergangenheit im Josefsheim Reitenbuch und im Marienheim Baschenegg zu Übergriffen. Nach einer Zeitungsserie setzte die Diözese eine Expertenkommission zur Aufklärung ein.

Auf fast 100 Seiten hat die Diözese in dieser Woche die Ergebnisse ihrer fast zweijährigen Untersuchung zu den Missbrauchsvorfällen im Josefsheim Reitenbuch und im Marienheim Baschenegg veröffentlicht. Den Anstoß dazu gab die Berichterstattung dieser Redaktion. Sie geht auf eine lange Recherche zurück, die mit einem Telefonat begann.